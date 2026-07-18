Estados Unidos elimina la protección automática a especies amenazadas; en riesgo la mariposa monarca

La administración del presidente Donald Trump aprobó una modificación a la Ley de Especies en Peligro de Extinción que elimina la protección automática para aquellas especies catalogadas como “amenazadas”. A partir de ahora, cada planta o animal deberá contar con un plan de conservación específico antes de recibir medidas de protección, lo que podría retrasar el proceso y abrir la puerta a excepciones para proyectos de desarrollo en las zonas donde habitan.

Hasta este cambio, las especies amenazadas obtenían de manera inmediata protecciones similares a las de aquellas en peligro de extinción. Con la nueva norma, empresas de sectores como petróleo, gas, minería e infraestructura podrán solicitar permisos para operar en áreas críticas, mientras el Departamento del Interior también considerará el impacto económico al momento de declarar un hábitat como esencial para la supervivencia de una especie.

El secretario del Interior, Doug Burgum, defendió la medida asegurando que la ley ha sido utilizada durante años para frenar proyectos de infraestructura y desarrollo. Según Burgum, el éxito debe medirse por la recuperación de las especies y su eliminación de la lista, no por la incorporación de más ejemplares. Añadió que las restricciones han incrementado costos para las familias, debilitado la competitividad y afectado la seguridad nacional.

Críticas de ambientalistas

Organizaciones defensoras del medio ambiente alertaron que la modificación podría retrasar la protección de especies en riesgo de desaparecer. Entre los casos que actualmente buscan protección federal se encuentran la mariposa monarca, la tortuga caimán, el búho moteado de California, además de diversas especies de serpientes, peces, almejas e insectos.

Noah Greenwald, del Centro para la Diversidad Biológica, advirtió que si se eximen industrias responsables de la destrucción de hábitats, se estaría eximiendo precisamente a la principal amenaza para esas especies.

La medida se suma a otras acciones impulsadas durante el segundo mandato de Trump, como la aprobación de exenciones para proyectos de petróleo y gas, la reducción de la definición de “daño” a una especie protegida y la disminución de hábitats críticos destinados a la conservación del lince canadiense. Actualmente, unas 30 especies permanecen en proceso de evaluación para ser incorporadas a la lista federal de especies amenazadas.