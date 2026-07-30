Captan a enfermero golpeando a dos abuelitas a las que cuidaba un geriátrico

La Fiscalía de Mar del Plata abrió una investigación tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a un trabajador de un geriátrico ubicado en la calle Deán Funes agrediendo verbal y físicamente a dos adultas mayores residentes en el establecimiento.

El hecho habría ocurrido el lunes pasado y fue detectado luego de que familiares de las mujeres observaran lesiones que no podían explicar. Ante la preocupación, solicitaron explicaciones a la administración del lugar. La responsable del geriátrico revisó las grabaciones de las cámaras internas y encontró escenas que motivaron la denuncia judicial.

En el material audiovisual se observa al empleado tratando con violencia a una residente en silla de ruedas, a quien posteriormente acostó de manera brusca sobre una cama. Además, se registraron insultos dirigidos a las víctimas, con expresiones como: “Ya es hora de que te mueras. Morite, hija de puta”.

La denuncia fue presentada ante la Justicia y el caso se encuentra en etapa de instrucción. El Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata intervino de oficio y se espera que se definan medidas cautelares contra el trabajador. Las autoridades también evalúan las condiciones de funcionamiento del establecimiento y la responsabilidad de sus directivos.

Las víctimas reciben atención médica y psicológica, mientras se recogen testimonios de familiares y personal del geriátrico. La investigación busca establecer responsabilidades penales y garantizar que se cumplan las normas de cuidado y respeto hacia los residentes.