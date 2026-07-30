Petro y Díaz-Canel se reunirán en Cuba; abordarán “ahogamiento” de EU contra la isla

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizará este viernes un viaje oficial a Cuba para reunirse con su homólogo Miguel Díaz-Canel y abordar lo que denomina la “política de ahogamiento” de Estados Unidos contra la isla.

La visita fue confirmada por la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, quien explicó que el objetivo es conocer de primera mano la situación social y económica que atraviesa Cuba como consecuencia del embargo y las restricciones impuestas por Washington desde 1962.

Petro, cuyo mandato concluye la próxima semana, ha sido un aliado de La Habana y crítico constante de la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio.

El mandatario colombiano ha denunciado en reiteradas ocasiones el embargo, el bloqueo petrolero y las sanciones contra dirigentes cubanos, medidas que considera injustificadas y que, según él, buscan aislar a la isla bajo el argumento de que representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

La canciller Villavicencio no precisó la duración de la visita, pero adelantó que el encuentro con Díaz-Canel se centrará en la cooperación bilateral y en el impacto del embargo en la vida cotidiana de los cubanos.

El viaje ocurre durante una serie de declaraciones entre el mandatario y su sucesor, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto. De la Espriella, identificado con posiciones de ultraderecha y cercano a Trump, adelantó que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, a las que calificó de “tiranías”. La Habana respondió que esa decisión constituye una “clara subordinación” a Estados Unidos.

Con información de AFP.