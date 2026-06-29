Golpe al tráfico de especies: decomisan más de 11 mil huevos de tortuga en Colima

En un retén de seguridad instalado en la comunidad de Estapilla, Colima, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) decomisó 11 mil 175 huevos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y detuvo a un hombre que los transportaba de manera ilegal en cinco cajas de cartón y tres costales desde Michoacán.

Tras poner a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) al detenido y el cargamento, la Oficina de Representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Colima emitió un dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos, con el fin de fincar responsabilidades por delitos contra la biodiversidad, en la modalidad de posesión ilícita de huevos de tortuga.

"Para tratar de minimizar el daño, se recomendó la siembra de los huevos; hay un periodo breve en el que los huevos aún pueden ser viables para eclosionar; sin embargo, ante el desconocimiento del tiempo que llevaban fuera del nido y la forma en que fueron transportados, es incierta su viabilidad", indicó la Profepa.

La dependencia recordó que, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluidos sus huevos, partes y derivados.

En ese sentido, la autoridad ambiental señaló que continuará coadyuvando, en el ámbito de sus atribuciones, con las instituciones correspondientes y refrendó su compromiso con la conservación y protección de las tortugas marinas, al destacar que cumplen un papel fundamental en los ecosistemas costeros y marinos.