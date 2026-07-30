Uno de cada tres demócratas se identifica con el socialismo democrático

Uno de cada tres electores registrados como demócratas ahora se identifica como socialista democrático, una corriente creciente que hace apenas un año era impensable.

Una encuesta del Centro nacional de Investigaciones Pew y CNN determinó que ahora el 32 por ciento de los demócratas encuestados dice identificarse con los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, una corriente que en pocos meses gana presencia rumbo a las elecciones intermedias de noviembre.

Luego del triunfo del alcalde Zohran Mandani en Nueva York, han ganado candidaturas demócratas al congreso Brad Lander, Claire Valdez y Darializa Ávila Chevalier, se proyectan como ganadoras en Colorado Melat Kiros y Julie González, y por la alcaldía de Los Ángeles la socialista Nythia Raman disputa la candidatura a la alcaldesa Karen Bass.

El impulso de las nuevas candidaturas y proyecciones de candidaturas socialistas, que Excepto por Mandani tienen en común ser mujeres de minorías étnicas, incluye por primera vez a una joven, Francesca Hong para gobernadora de Wisconsin el 11 de agosto, y la corriente comienza a empujar a la congresista Alexandra Ocasio Cortés para la presidencia.

De acuerdo con la encuesta de Pew y CNN, solo dos de cada diez latinos se identifican con los socialistas democrático; es el grupo que menos se identifica con esa corriente.

La administración Trump ha tenido recientemente dos iniciativas que se oponen diametralmente a las ideas del socialismo democrático estadunidense, aunque sin aclarar que son en oposición a esa corriente.

El presidente dedicó su discurso del 250 aniversario de independencia, el 4 de julio, contra el comunismo, no precisamente contra socialistas de su país, y el secretario de Estado, Marco Rubio, encabezó una cruzada internacional contra lo que llamó izquierda radical.

Lo que tienen en común los aspirantes socialistas democráticos es que se oponen al financiamiento de corporaciones y de grupos de interés a las campañas electorales, también se oponen al financiamiento al Estado israelí, proponen vivienda accesible, servicios universales de salud y se oponen al ICE en redadas, entre otros.

En esta corriente, que preocupa a los demócratas convencionales que financian sus campañas con dinero de corporaciones, sobresalen por su número los jóvenes, cerca del 50 por ciento de quienes apoyan el movimiento, de acuerdo con la encuesta.