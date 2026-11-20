El Consejo Estatal de Protección Civil de Durango se declaró en sesión permanente para poder atender las emergencias que pudieran presentarse durante la temporada invernal 2026-2027, principalmente en la zona serrana, donde la temperatura desciende hasta los cero grados centígrados.

Durante la sesión, la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se prevén 56 frentes fríos, seis por arriba del promedio; sin embargo, dicha cifra no se debe interpretar como una cantidad específica de episodios de frio extremo.

Se avizora que durante esta temporada invernal pudieran presentarse algunos episodios invernales significativos, entre ellos combinaciones de descensos marcados de temperatura, viento, lluvia, nieve o aguanieve en las zonas serranas y eventualmente precipitación invernal en zonas de mayor altitud.

Foto: Especial

Correspondió a Arturo Galindo Cabada, coordinador Estatal de Protección Civil, presentar el Programa Especial de Atención para la Temporada Invernal 2026-2027, instrumento que establece las estrategias de gestión integral de riesgos y las responsabilidades de las dependencias para proteger la vida, salud y la integridad de la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Durango cuenta con una de las zonas más frías del país, La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, considerada el congelador de México, donde según datos registros la temperatura más baja oscila entre los -25 grados y los -21.5 grados centígrados.

El 13 de diciembre del 1997, el termómetro descendió hasta los 25 grados bajo cero, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua, tras una tormenta de nieve.

El 31 de diciembre del 2006 la temperatura fue de 21.5 grados bajo cero, que cual es uno de los registros más bajos para la localidad serrana.

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Mientras que en enero del 2026 reportaron 19 grados bajo cero.

Ante este escenario las autoridades de Protección Civil se preparan para atender las contingencias que puedan presentarse por las bajas temperaturas.