Tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur; dos personas murieron y una más quedó herida

La noche del jueves, un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur dejó dos personas muertas y una herida. El hecho ocurrió en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites, lo que obligó al cierre inmediato del campus a las 21:15 horas locales.

Las autoridades universitarias informaron que, tras recibir el aviso de disparos, se activaron protocolos de emergencia y se ordenó la suspensión de todas las actividades en el campus.

En un comunicado oficial, la institución señaló que aún no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida. La falta de información oficial ha generado incertidumbre entre estudiantes y familiares, quienes esperan actualizaciones sobre la situación.

Medidas de seguridad

El campus permanece cerrado mientras las fuerzas del orden locales colaboran con la universidad en labores de patrullaje y aseguramiento de la zona. Las clases programadas para el viernes fueron canceladas como medida preventiva.

Especial

Las autoridades no han informado si existe algún detenido en relación con el tiroteo, ni se han dado detalles sobre el posible motivo del ataque.

La universidad reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad estudiantil y pidió calma a los alumnos y personal académico. El cierre del campus busca garantizar que no haya más riesgos mientras se desarrolla la investigación.

Contexto de violencia armada en universidades

El tiroteo en Carolina del Sur se suma a una serie de incidentes de violencia armada en instituciones educativas de Estados Unidos. Según datos del Gun Violence Archive, en 2025 se registraron más de 600 tiroteos masivos en el país, varios de ellos en entornos escolares o universitarios.

La recurrencia de estos hechos ha generado un debate constante sobre la necesidad de reforzar medidas de seguridad en campus universitarios y sobre el acceso a armas de fuego.

La policía local y las autoridades universitarias continúan trabajando para esclarecer los hechos. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las víctimas, el estado del herido y posibles responsables.

Debate sobre la regulación de armas en Estados Unidos

Históricamente, la política de armas en Estados Unidos ha sido permisiva. La Segunda Enmienda de la Constitución protege el derecho a portar armas, y cualquier intento de regulación enfrenta resistencia política y social. Los análisis criminológicos señalan que el sistema actual limita la capacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo sobre el comercio de armas, protegiendo a la industria armamentista y dificultando la seguridad pública.

El debate sobre el control de armas en Estados Unidos sigue siendo uno de los más polarizados y complejos en la política nacional. Los datos oficiales muestran que, mientras algunos estados han endurecido sus leyes para limitar el acceso a armas de alto poder, otros han optado por ampliar los derechos de los propietarios, reflejando la tensión entre seguridad pública y derechos constitucionales.

La discusión también tiene un componente internacional. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México informó que cerca del 80 % de las armas incautadas a grupos criminales en México desde 2024 provienen de Estados Unidos, lo que subraya cómo la disponibilidad en el mercado estadounidense alimenta la violencia en países vecinos.

Cambios legislativos recientes

En 2025, varios estados aprobaron reformas significativas. Colorado, por ejemplo, estableció restricciones a las armas semiautomáticas, prohibiendo la fabricación y venta de rifles como el AR-15 a partir de agosto de 2026.

En contraste, estados del sur y del medio oeste ampliaron las disposiciones de “portación sin permiso”, permitiendo portar armas de fuego sin necesidad de licencia. Estas diferencias evidencian la falta de un marco federal uniforme y la influencia de las legislaturas estatales en la regulación.

Con información de AFP.