Abren investigación en Brasil sobre la red de Jeffrey Epstein

La Fiscalía Federal de Brasil abrió una investigación para determinar si existió una conexión en el país con la red de operaciones del empresario y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. La decisión se produjo tras la publicación de documentos desclasificados que revelan vínculos directos con territorio brasileño.

Los documentos señalan que Epstein contaba con un Número de Identificación Fiscal brasileño, que un socio suyo intentó comprar una revista de moda en el país y que una mujer brasileña fue captada en el estado de Río Grande del Norte, presuntamente para ser trasladada a Estados Unidos y participar en actos sexuales bajo sus órdenes. Además, se menciona la existencia de otra mujer brasileña que habría actuado como contacto principal de Epstein en Brasil para levantar una red de tráfico de mujeres.

Denuncia y actuación de la Fiscalía

La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada en Río Grande del Norte. En su comunicado, la Fiscalía subrayó que no ofrecerá más detalles “dada la sensibilidad de la cuestión y por la necesidad de proteger a las víctimas”. El caso fue remitido a la Unidad Nacional de Tráfico de Personas (UNTC) en Brasilia, especializada en delitos de explotación y trata.

La revelación de estos vínculos refuerza la dimensión global de la red de Epstein, que ya había sido documentada en Estados Unidos y Europa.

Nombres revelados en los correos del caso Epstein

La publicación de más de tres millones de páginas de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero ha puesto bajo la lupa a figuras políticas, empresariales y culturales de todo el mundo.

Los archivos incluyen correos electrónicos, registros de vuelos y agendas de contactos vinculados a Jeffrey Epstein, el empresario condenado por delitos sexuales contra menores.

Entre los nombres que aparecen en los correos y registros figuran personalidades de alto perfil como Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, Andrew Mountbatten-Windsor y Howard Lutnick, además de otros políticos y empresarios globales. La aparición de estos nombres no implica necesariamente participación en actividades ilícitas, sino que reflejan la amplitud de la red de contactos sociales de Epstein.

Los documentos abarcan registros acumulados entre las décadas de 1980 y 2000 y muestran la red de relaciones sociales y empresariales que rodeaba a Epstein. Las autoridades estadounidenses han subrayado que la inclusión de nombres en estos archivos no constituye automáticamente una imputación penal, sino que forma parte de la documentación recopilada en torno al caso.

Con información de Europa Press.