Cae decomiso de fentanilo en frontera México-EU

SAN DIEGO.– La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, declaró en San Diego que la incautación de fentanilo se ha reducido 26% por ciento en la frontera con México, bajo la presidencia de Donald Trump.

Durante una visita a la garita de Otay, diez kilómetros al este de San Ysidro, Noem dijo que la mayoría de las incautaciones de esta droga sintética se registran en las garitas o puertos de entrada en la frontera, y, de entre ellas, la mayoría se registra en Otay Mesa en California.

En conferencia de prensa frente a un vehículo tipo van, la secretaria dijo que la cantidad de fentanilo dentro del vehículo habría sido suficiente para cobrar las vidas de diez millones de personas de llegar a las calles de Estados Unidos.

Por su parte, el jefe nacional de la patrulla fronteriza, Mike Banks, destacó que la droga que se presentó en la conferencia corresponde a solo una garita en la frontera y dijo que las incautaciones se registran en todos los puertos de entrada.

En respuesta a periodistas, la secretaria dijo que mientras en el congreso continúa un impasse para financiar a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también está frenado el presupuesto para la Administración Federal de respuesta a Emergencias (FEMA) y otras agencias del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

La bancada demócrata con el apoyo de algunos legisladores republicanos continúa sin permitir el presupuesto para el ICE como medida para obligar a esa agencia a dejar de actuar enmascarada y portar identificaciones, entre otras medidas.

La visita de Noem a la frontera se registra cuando en encuestas la mayoría de los estadunidenses rechaza la política de migración y deportaciones del presidente Trump y su apoyo para el control fronterizo, uno de los temas que lo llevó de regreso a la Casa Blanca, también ha disminuido.

“El presidente Trump ha cortado el flujo de tráfico en la frontera sur, y solo en el caso del fentanilo hemos visto una disminución de 56% que entra a este país”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con Noem, en la bóveda de Otay, hay el equivalente a 85 mil 375 kilogramos de drogas incautadas.

“Nuestros oficiales de ICE y de CBP enfrentan un aumento de mil 300% en agresiones, un incremento de tres mil 200% en ataques con vehículos y un aumento de 8,000% en amenazas de muerte”, insistió.

Noem criticó a los narcotraficantes.

“El presidente Trump ha llamado a los cárteles el Estado Islámico del hemisferio occidental. Y tiene razón. Los cárteles trafican, torturan, decapitan a seres humanos”, concluyó.