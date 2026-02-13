Cae decomiso de fentanilo en frontera México-EU
Un día después de la acusación de la invasión de un dron de cárteles, la secretaria de Seguridad mostró acciones sobre drogas sintéticas
SAN DIEGO.– La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, declaró en San Diego que la incautación de fentanilo se ha reducido 26% por ciento en la frontera con México, bajo la presidencia de Donald Trump.
Durante una visita a la garita de Otay, diez kilómetros al este de San Ysidro, Noem dijo que la mayoría de las incautaciones de esta droga sintética se registran en las garitas o puertos de entrada en la frontera, y, de entre ellas, la mayoría se registra en Otay Mesa en California.
En conferencia de prensa frente a un vehículo tipo van, la secretaria dijo que la cantidad de fentanilo dentro del vehículo habría sido suficiente para cobrar las vidas de diez millones de personas de llegar a las calles de Estados Unidos.
Por su parte, el jefe nacional de la patrulla fronteriza, Mike Banks, destacó que la droga que se presentó en la conferencia corresponde a solo una garita en la frontera y dijo que las incautaciones se registran en todos los puertos de entrada.
En respuesta a periodistas, la secretaria dijo que mientras en el congreso continúa un impasse para financiar a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también está frenado el presupuesto para la Administración Federal de respuesta a Emergencias (FEMA) y otras agencias del Departamento de Seguridad Interior (DHS).
La bancada demócrata con el apoyo de algunos legisladores republicanos continúa sin permitir el presupuesto para el ICE como medida para obligar a esa agencia a dejar de actuar enmascarada y portar identificaciones, entre otras medidas.
La visita de Noem a la frontera se registra cuando en encuestas la mayoría de los estadunidenses rechaza la política de migración y deportaciones del presidente Trump y su apoyo para el control fronterizo, uno de los temas que lo llevó de regreso a la Casa Blanca, también ha disminuido.
“El presidente Trump ha cortado el flujo de tráfico en la frontera sur, y solo en el caso del fentanilo hemos visto una disminución de 56% que entra a este país”, expresó la funcionaria.
De acuerdo con Noem, en la bóveda de Otay, hay el equivalente a 85 mil 375 kilogramos de drogas incautadas.
“Nuestros oficiales de ICE y de CBP enfrentan un aumento de mil 300% en agresiones, un incremento de tres mil 200% en ataques con vehículos y un aumento de 8,000% en amenazas de muerte”, insistió.
Noem criticó a los narcotraficantes.
“El presidente Trump ha llamado a los cárteles el Estado Islámico del hemisferio occidental. Y tiene razón. Los cárteles trafican, torturan, decapitan a seres humanos”, concluyó.