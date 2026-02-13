A silbatazos contra la migra; escuadrón de patrulleros

Por: Kevin Estrada

Un megáfono, un par de silbatos, y el sonido de los cláxones, se han convertido en las armas para sabotear las redadas contra migrantes en diversos sitios de Estados Unidos.

Jesús de la Torre relató a Grupo Imagen que ha salido a las calles para intentar ayudar a inmigrantes indocumentados, desde hace más de un mes, junto a su grupo de los patrulleros civiles.

“Somos patrulleros porque, cuando ellos (agentes) están rondando un lugar de trabajadores, los bloqueamos de todos lados, vamos y los espantamos. Que se vayan. Y sacamos a los trabajadores y los echamos a las camionetas como si fuéramos coyotes”, explicó.

De la Torre aseguró que han convertido el ruido en un arma contra los elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Empezamos a hacer ruido más fuerte y nos ponemos más agresivos con ellos no de tocarlos ni de golpearlos ni nada, diciéndoles malas palabras y sonando cornetas”, expresó, sin revelar su ubicación por temor a posibles represalias.

La comunidad se ha hecho cada vez más fuerte y solidaria desde que el gobierno actual endureció sus medidas contra migrantes.

“Aquí traigo un megáfono que yo uso, que se los pongo en las orejas a cierta distancia que tengo que estar de su vehículo, y se los pongo ahí. Y a ver quién se cansa primero de estarlo escuchando. Yo lo dejo pegado ahí”, insistió el hombre.

Diariamente, ayudan a personas que son perseguidas por las autoridades migratorias, y que viven con el terror de ser deportadas, hispanos como Blanca, quien lleva más de un mes sin salir de casa.

“Y no salgo para nada desde hace un mes”, compartió la mujer.

Lo que la mantiene fuerte es pensar que seguirá cerca de sus dos hijos, quienes fallecieron y se encuentran sepultados muy cerca de su casa.

Entre el miedo, la ansiedad y la incertidumbre, es como han aprendido a sobrevivir las familias hispanas.

“Tenemos muchísimo apoyo de la comunidad americana. Hay muchos americanos, ellos llegan primero, porque tenemos una aplicación que se llama signal. Llega una alerta, aquí está y ya nos mandaron la alerta, por signal, y nos vamos rapidito”, insistió De la Torre.