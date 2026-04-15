Tiroteo escolar en Turquía: atacante tenía referencias del autor de masacre misogina en EU

El adolescente que abrió fuego contra una escuela en el sur de Turquía, donde dejó nueve muertos, había rendido homenaje al autor de un ataque misógino en Estados Unidos, afirmó el jueves la policía.

"Los primeros elementos de la investigación han revelado que el autor utilizaba en su perfil de WhatsApp una imagen que hacía referencia a Elliot Rodger, quien efectuó un atentado en Estados Unidos en 2014, indicó la policía en un comunicado.

El padre del atacante, un ex inspector policial, fue detenido el miércoles, según las autoridades.

Los soportes digitales incautados durante los registros en el domicilio del autor y en el vehículo de su padre han sido confiscados y están siendo analizados", señaló el comunicado policial.

"Según los primeros elementos recabados, no se ha establecido ningún vínculo con el terrorismo. Se trata, probablemente, de un acto aislado", agregó.

Un estudiante acudió a la escuela con armas en su mochila que creemos que pertenecían a su padre. Entró en dos aulas y abrió fuego al azar, causando heridos y muertos", dijo el miércoles a los periodistas el gobernador de la provincia de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer.

Este tipo de incidentes es relativamente raro en Turquía, donde, según estimaciones de una fundación local, circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de forma ilegal.

Tiroteos en Turquía

En Turquía, los alumnos de quinto curso suelen tener entre 10 y 11 años. Los tiroteos en escuelas son muy poco frecuentes en el país.

La cadena NTV informó que el padre del tirador había sido detenido.

Las leyes sobre armas son, en general, estrictas en Turquía, ya que solo las personas mayores de 21 años y en posesión de una licencia pueden poseerlas. Pero están muy extendidas en Turquía, ya que muchos agentes de seguridad pueden portar y poseer armas.

Imágenes no verificadas mostraban a varios estudiantes saltando desde una ventana del segundo piso de la escuela mientras resonaban disparos por el recinto. Imágenes de las cámaras de seguridad de la escuela, aún sin verificar, mostraban al agresor disparando a dos estudiantes que caminaban por un pasillo.

Las autoridades descartaron, por ahora, vínculos del ataque con organizaciones terroristas. AFP

Las imágenes de la prensa local en el lugar mostraban ambulancias llegando a la escuela, donde la policía y una multitud se habían congregado junto a la puerta.

El martes, un antiguo alumno abrió fuego en una escuela de la provincia sudoriental de Sanliurfa, hiriendo al menos a 16 personas, entre alumnos y profesores, antes de suicidarse.

Con información de AFP y Reuters.