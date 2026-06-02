Estados Unidos revisa múltiples criterios antes de atacar narcolanchas, asegura Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este martes que las fuerzas armadas estadounidenses emplean múltiples fuentes de inteligencia y criterios antes de decidir atacar presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, operaciones que han dejado alrededor de 200 muertos.

“Le puedo decir que los criterios para atacar no se limitan a una sola fuente. Básicamente hay varios chequeos, son múltiples”, señaló Rubio durante una audiencia ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Washington inició el 2 de septiembre ataques con misiles contra embarcaciones en el Caribe, en una escalada militar que anteriormente estaba bajo responsabilidad de la Guardia Costera. Pese a las críticas de países vecinos, las operaciones se extendieron a las costas del Pacífico.

Críticas y cuestionamientos legales

El gobierno de Donald Trump no ha presentado pruebas concluyentes que confirmen que las embarcaciones atacadas estaban vinculadas al narcotráfico. El Pentágono sostiene que sus fuentes de inteligencia permiten identificar contrabando ilegal en rutas relacionadas con el tráfico de drogas.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos consideran que los ataques podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”, al dirigirse contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

La administración Trump invoca procedimientos similares a los utilizados en operaciones contra presuntos terroristas en países como Yemen o Somalia.

Debate en el Senado

El senador demócrata Tim Kaine aseguró que existen tres criterios para autorizar los ataques, aunque no pueden ser divulgados públicamente por tratarse de información obtenida en audiencias a puerta cerrada con altos mandos militares. Kaine subrayó que la presencia de narcóticos a bordo nunca ha sido un criterio para atacar.

Rubio respondió que no conocía todos los detalles, dado que las decisiones se toman a nivel militar, pero afirmó que en cada operación participa un asesor jurídico que determina si el ataque es legal.

“Le puedo decir que algunos ataques son abandonados porque no cumplen los criterios”, añadió el secretario de Estado, quien también ejerce como consejero de Seguridad Nacional de Trump.

Con información de AFP.