Tiroteo deja múltiples víctimas y dos policías heridos en Minneapolis

Un tiroteo sacudió este miércoles el centro de Minneapolis, cerca del Centro de Convenciones, y dejó múltiples víctimas, entre ellas dos agentes, confirmó el gobierno local. El hecho ocurrió en la calle 15 East Grant, donde patrullas y ambulancias acordonaron el perímetro y las autoridades pidieron a los residentes mantenerse alejados.

El Departamento de Policía de Minneapolis reportó a los heridos y solicitó evitar el área entre las calles 12 y Franklin Avenue. Agencias de St. Louis Park, Edina, la Universidad de Minnesota y la Patrulla Estatal reforzaron el operativo.

El despliegue se concentró en un complejo de departamentos sobre la calle Grant, donde oficiales con armas largas vigilaron el edificio. Vehículos blindados permanecieron en la zona mientras se retiraban camillas del inmueble.

“Mi equipo de seguridad pública responde a un tiroteo en el centro de Minneapolis. Autoridades estatales apoyan a las fuerzas locales”, declaró el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Walz añadió sentirse agradecido con las corporaciones que resguardan a los vecinos del centro. Las autoridades informarán conforme avance la investigación.

Hasta el cierre de esta nota no se había confirmado el número de heridos ni la identidad de un responsable.