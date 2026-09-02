El patrimonio de Milei creció 43% y el de su hermana Karina 209% en un año

El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada correspondiente a 2025, su segundo año completo como primer mandatario. Según los datos informados ante la Oficina Anticorrupción (OA), su patrimonio pasó de 206 millones de pesos argentinos al comienzo del año a 295.2 millones de pesos al cierre (alrededor de 200 mil dólares).

Ese incremento nominal equivale a 43.3 por ciento. La composición del patrimonio no tuvo grandes modificaciones, y una parte importante del aumento se explica por la actualización en la valuación de los bienes que Milei ya tenía.

La declaración informa una "diferencia de valuación de los mismos bienes" de 73 millones de pesos, equivalente a cerca del 82 por ciento del aumento bruto registrado durante el año.

Medido en dólares, el crecimiento fue considerablemente menor. Los 295.2 millones de pesos argentinos declarados al 31 de diciembre de 2025 equivalían a aproximadamente 199 mil dólares, según la cotización oficial informada por el Banco Nación. Al cierre de 2024, los 206 millones de pesos declarados equivalían a unos 194 mil dólares, es decir, en moneda dura el patrimonio prácticamente no varió.

Si se toma como referencia el patrimonio declarado a principios de 2024, de 125 millones 600 mil pesos, el incremento en dos años alcanza el 134.95 por ciento, lo que refleja un crecimiento sostenido desde que Milei asumió la Presidencia.

Una casa que se revalorizó y el debut de la deuda bancaria

La declaración, presentada el 27 de agosto de 2026, muestra que Milei sigue siendo titular de una casa de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, adquirida en el año 2000, y de dos vehículos: una Mercedes-Benz Sprinter modelo 2015 y un Peugeot RCZ Coupé modelo 2013.

La principal variación aparece en la valuación de la vivienda, que pasó de 38 millones 400 mil pesos a 73 millones 600 mil pesos, un aumento del 91.5 por ciento. La valuación de los vehículos, en cambio, no registró cambios.

El resto del patrimonio corresponde principalmente a ahorros. Milei declaró 20 mil dólares en efectivo y 65 mil 562 dólares en una caja de ahorro, cifra prácticamente idéntica a la del inicio del año; el aumento en pesos se explica sobre todo por el ajuste del tipo de cambio.

También crecieron sus tenencias en moneda local, de 20 millones 900 mil pesos a 39 millones 400 mil pesos entre efectivo y cajas de ahorro. Además, informó 16 millones 900 mil pesos en créditos fiscales por retenciones del impuesto a las Ganancias y bienes del hogar valuados en 5 millones 200 mil pesos.

Por primera vez, el mandatario presentó una deuda financiera activa: al cierre de 2025 registró un pasivo de 586 mil 357 pesos con el Banco Supervielle, después de haber iniciado el ciclo sin deudas registradas.

Karina Milei: un patrimonio que se multiplicó

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, registró un crecimiento patrimonial mucho más pronunciado que el de su hermano. Su capital pasó de 11 millones 400 mil pesos argentinos a 35 millones 300 mil pesos durante 2025, un incremento del 209.73 por ciento.

Si se toma como partida su declaración de 2024, cuando su patrimonio era de apenas 3 millones 500 mil pesos, el crecimiento en dos años llega al 895.21 por ciento.

Ese salto se explica en buena medida por la revalorización de su único inmueble declarado: un departamento de 150 metros cuadrados con cochera en Vicente López, adquirido en 2011, cuya valuación pasó de 3 millones 990 mil pesos a 28 millones 160 mil pesos argentinos, un aumento del 605.33 por ciento. Karina Milei no tiene ningún vehículo registrado a su nombre.

Su perfil financiero muestra un ahorro casi exclusivamente en pesos, con apenas 76 dólares en caja de ahorro bancaria al cierre de 2025. La novedad de su última declaración fue la aparición de una cuenta de pago PSP, asociada a una billetera virtual, con un saldo de 3 millones 850 mil pesos.

En cuanto a deudas, Karina Milei pasó de 841 mil 961 pesos a 969 mil 471 pesos, distribuidos entre el Banco ICBC y el Banco Santander. Sobre el origen de los fondos, declaró sostenerse exclusivamente con ingresos por su cargo público, de 33 millones 100 mil pesos, prácticamente absorbidos por gastos personales de 33 millones 700 mil pesos.

El presidente, en cambio, percibe ingresos de forma mixta: a los 48 millones 800 mil pesos de su cargo sumó 45 millones de pesos por rentas de empresas, para un ingreso neto total de 81 millones 800 mil pesos. Sus gastos personales también escalaron, de 43 millones 400 mil pesos a 66 millones 300 mil pesos, un incremento superior al 52 por ciento.