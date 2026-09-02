Delcy Rodríguez se alinea con Trump y dice que habrá elecciones "cuando Venezuela esté preparada"

La presidenta Delcy Rodríguez aseguró este miércoles que "habrá" elecciones cuando "Venezuela esté preparada", en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participan en negociaciones auspiciadas por Washington, con miras a una transición democrática.

Este diálogo, que empezó en agosto y tendrá una nueva ronda dentro de diez días, ocurre siete meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense, tras más de un cuarto de siglo de poder chavista.

"No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", respondió la mandataria a un periodista en una conferencia, al lado del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Añadió que "en Venezuela hay una Constitución y un sistema electoral y democrático previsto" que establece el calendario electoral.

Rodríguez dijo que aunque "yo no fijo fechas" para los comicios, "no tengas duda de eso. Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada".

"El trabajo sin descanso (es) para que Venezuela esté lista y preparada cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá", dijo Rodríguez a reporteros en el palacio presidencial Miraflores tras reunirse con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, de visita de un día en el país.

Está previsto que la mesa de diálogo entre el gobierno y parte de la oposición aborde la renovación del Consejo Nacional Electoral, un paso fundamental para convocar elecciones, según ha adelantado la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en distintas ocasiones que está complacido con la gestión de Rodríguez.

"Delcy, como saben, está haciendo un muy, muy buen trabajo", reiteró Trump este miércoles, pero dijo que Venezuela no está lista aún para celebrar elecciones.

"Simplemente no creo que estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno", sostuvo.

La Constitución venezolana contempla que ante la ausencia del presidente el vicepresidente tome las riendas por un lapso máximo de 180 días, período que ya venció.

Por ello, distintos sectores de la sociedad venezolana reclaman un llamado a elecciones.

Rodríguez alega que desde que asumió el poder ha trabajado "sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral".

Entretanto muchos esperan el regreso de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien está exiliada en Panamá y ha dicho que regresará a su país.

Aunque las autoridades estadounidenses lo niegan, numerosos observadores consideran que existe un veto de Estados Unidos al regreso de Machado.