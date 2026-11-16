Kiki Camarena vive en cada agente: director de la DEA por la muerte de Félix Gallardo

El finado agente antidrogas Enrique Kiki Camarena Salazar vive en cada oficial de la DEA, dijo el director de esa agencia, Terrance Cole, en reacciones a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo.

El sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte. Su valentía vive en cada agente que lleva a cabo nuestra misión, y nuestra búsqueda de la verdad y la justicia nunca terminará”, publicó Cole en su cuenta de X.

Dijo que “el capo del cártel que construyó un imperio de violencia y orquestó el brutal asesinato del agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena ha muerto en custodia después de más de 37 años tras las rejas”.

Félix Gallardo murió el domingo, a los 80 años, por complicaciones de múltiples padecimientos, incluyendo diabetes, hipertensión y problemas respiratorios.

Enrique "Kiki" Camarena fue encontrado el 5 de marzo de 1985

Había cumplido 37 años de una primera sentencia de 40 años de prisión por narcotráfico que le impusieron en 1994. Tenía pendiente por cumplir una segunda condena, consecutiva, de 37 años, precisamente por el homicidio del exagente de la DEA.

Félix Gallardo, conocido como el Jefe de jefes del narcotráfico, fundó el Cartel de Guadalajara, que torturó hasta la muerte al agente Camarena Salazar en 1985.

Aún cuando fue encontrado culpable y le impusieron las dos sentencias, Félix Gallardo insistió en negar hasta el final que haya existido el Cartel de Guadalajara y que él estuviera vinculado tanto con el narcotráfico como con la muerte e Kiki Camarena.