El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió abandonar la demanda que buscaba impedir la certificación de los resultados de la elección al Senado en Alaska, una acción que había generado controversia por su intento de intervenir en una de las contiendas más cerradas del ciclo electoral.

La decisión se produce después de que las proyecciones electorales otorgaran la victoria a la demócrata Mary Peltola, quien aventaja al senador republicano Dan Sullivan en el conteo de votos.

En un documento presentado ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, el Departamento de Justicia sostuvo que la controversia ya no justifica continuar con el proceso judicial.

El escrito fue firmado por Stanley Woodward, uno de los principales funcionarios de la dependencia, quien solicitó dejar sin efecto la resolución emitida previamente por un tribunal federal de Alaska que había desestimado la demanda.

Según el argumento presentado, ya no existen mecanismos prácticos para determinar si algunos votos emitidos a favor de otro candidato con un nombre similar estaban destinados realmente al senador republicano.

La disputa surgió por la similitud de nombres

La controversia se originó debido a la participación de Dan J. Sullivan, un candidato independiente cuyo nombre coincidía parcialmente con el de Dan Sullivan, senador republicano que buscaba la reelección.

Sectores republicanos sostuvieron que esa circunstancia podía generar confusión entre los electores y afectar el resultado de la votación.

Antes de los comicios, la administración del presidente Donald Trump promovió acciones legales con el objetivo de impedir la certificación de los resultados si el republicano resultaba derrotado.

El pasado 1 de noviembre, un juez federal de Alaska concluyó que no existía un plan viable para investigar las alegaciones relacionadas con los votos emitidos y ordenó la desestimación del caso.

A pesar de ello, el Departamento de Justicia solicitó posteriormente una revisión del expediente ante una instancia superior.

Sin embargo, en su documento más reciente reconoció que ya no es posible determinar con certeza la intención de aquellos votantes que respaldaron al candidato independiente.

Victoria demócrata amplía mayoría en el Senado

La contienda de Alaska fue una de las últimas en definirse tras las elecciones de medio mandato.

La victoria proyectada de representa una de las mayores conquistas demócratas del ciclo electoral y contribuye a ampliar la mayoría del partido en el Senado para el próximo Congreso.

Además, convierte a Alaska en uno de los estados donde los demócratas lograron avances significativos frente a candidatos republicanos en funciones.