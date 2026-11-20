El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que tres ciudadanos mexicanos se declararon culpables de participar en una conspiración de lavado de dinero que utilizó criptomonedas y transferencias bancarias para mover ganancias procedentes del narcotráfico.

Los acusados fueron identificados como Eliomar Segura Torres, de 37 años; Juan Carlos Michel Martínez, de 41; y Manuel Ignacio Correa, de 45 años.

El caso se procesa ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Kentucky.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la organización se dedicaba a recolectar dinero generado por la venta de drogas en distintas ciudades de Estados Unidos.

Las ganancias ilícitas provenían presuntamente del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Según la investigación, Eliomar Segura Torres coordinaba acuerdos con intermediarios encargados de reunir el efectivo en territorio estadounidense, mientras que Juan Carlos Michel Martínez y Manuel Ignacio Correa participaban en la recolección y transferencia de los recursos.

Utilizaron criptomonedas para transferir recursos a México

Las autoridades señalaron que, una vez obtenido el dinero, los implicados instruían la transferencia de fondos mediante criptomonedas o sistemas bancarios hacia cuentas localizadas en México.

Por estas operaciones, los participantes recibían comisiones calculadas en función del monto de dinero lavado.

El Departamento de Justicia considera que este tipo de esquemas permite a organizaciones criminales ocultar el origen ilícito de los recursos y facilitar el movimiento internacional de capitales.

Los tres acusados se declararon culpables del delito de conspiración para cometer lavado de dinero. La audiencia de sentencia fue programada para el 4 de marzo de 2027.

Según el DOJ, cada uno enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque la condena definitiva será determinada por un juez federal tras analizar las directrices de sentencia y otros factores legales aplicables.

La investigación contó con la participación de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF), unidad especializada en identificar estructuras financieras utilizadas por grupos criminales.

Las autoridades estadounidenses sostienen que atacar los mecanismos de lavado de dinero es una herramienta clave para debilitar la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar y desmantelar redes financieras utilizadas por cárteles de la droga con operaciones en México y Estados Unidos.