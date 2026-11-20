La embajada de China en México respondió que su similar estadunidense, también en la Ciudad de México, cierra los ojos a sus propios problemas de consumo de drogas, luego de que el jueves la embajada estadunidense dijo que inspectores aduanales habrían interceptado el año pasado precursores químicos chinos destinados al Cártel de Sinaloa.

La embajada de China dijo que la de Estados Unidos “no deja de distorsionar malintencionadamente el comercio químico global y de decir disparates”.

“Recomendamos a esa Embajada que retome la racionalidad, investigue las cadenas de financiamiento y de intereses relacionadas con las drogas dentro de su territorio para que los problemas como las drogas y las armas de fuego no se extiendan a otros países y corrija su mal hábito de publicar tuits para echar la culpa a los ajenos”, aseveró China.

También señaló que “la Embajada de los Estados Unidos en México hace la vista gorda ante su propio problema de las drogas e ignora la asistencia que otros países le han brindado por motivos humanitarios”.

La embajada de Estados Unidos en México publicó antes en redes sociales que la administración Trump habría interceptado el año pasado precursores químicos de China destinados al Cártel de Sinaloa, en cantidades que habrían producido 190 toneladas de metanfetaminas.

Distinta droga, mismo origen de los precursores: China. En tan solo una semana de septiembre de 2025, autoridades estadounidenses (HSI) decomisaron más de 300 toneladas de precursores químicos procedentes de China, destinados al Cártel de Sinaloa en México”, dijo la embajada estadunidense.

Agregó que los precursores químicos “podrían haberse utilizado para fabricar casi 190,000 kilos de metanfetamina, con un valor estimado de 569 millones de dólares”.

Atribuyó al Departamento de Justicia esos datos, y aclaró que “no se trata solo del fentanilo. China también es una importante fuente de precursores químicos utilizados para producir otras drogas sintéticas, como la metanfetamina”.

Ambas embajadas en México han intercambiado comentarios similares en las últimas semanas.

El intercambio inició cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo el 28 de octubre en un encuentro con empresarios que a Pekín le serviría un México caótico.

Si México fuera caótico e inseguro en la frontera sur de Estados Unidos, a China le encantaría eso. Yo pondría en duda su sinceridad al querer operar aquí, tan cerca de Estados Unidos, y llevarse cosas de México, cuando juntos podríamos convertir esas cosas en productos y venderlos en todo el mundo como una entidad norteamericana”, dijo el embajador.

La embajada de China en México respondió el 30 de octubre que “estas retóricas pasan por alto los hechos, tergiversan la verdad e intentan deliberadamente sembrar discordia entre China y México. La Embajada de China en México expresa su fuerte descontento y categórico rechazo al respecto”.