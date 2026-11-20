Polonia denunció este viernes que al menos un misil ruso impactó en el sureste de su territorio durante el ataque nocturno contra Ucrania y anunció que investiga otros dos posibles impactos, por lo que el primer ministro, Donald Tusk, convocó una reunión de emergencia del gobierno.

El mandatario polaco advirtió que el espacio aéreo del país, integrante de la OTAN, había sido violado durante la ofensiva rusa contra territorio ucraniano.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informó que las autoridades identificaron tres lugares de impacto. En uno de ellos, ubicado en Nowy Lipowiec, confirmaron que se trató de un misil Kh-101.

Hay tres lugares de impacto. En Nowy Lipowiec podemos confirmar que se trató de un misil Kh-101, en el segundo lugar también se habla de un misil, y en el tercero lo más probable es que fuera un dron propulsado a reacción", declaró el funcionario, según medios polacos.

Polonia investiga impactos durante bombardeos rusos contra Ucrania

Kosiniak-Kamysz agregó que el incidente no dejó víctimas ni daños materiales en infraestructura. "Nadie resultó herido y no registramos daños en infraestructuras", señaló.

La denuncia de Varsovia se produjo después de que Rusia lanzara una oleada de misiles y drones contra Ucrania durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, en una ofensiva que dejó al menos ocho muertos: seis en Kiev y dos en Leópolis, en el oeste del país.

Los bombardeos también provocaron apagones en varios puntos del país y daños en tres puentes de Kiev. En la capital, habitantes buscaron refugio en estaciones del metro, donde pasaron la noche en colchonetas, hamacas y tiendas de campaña.

Las autoridades ucranianas también reportaron daños en edificios de los distritos de Obolon y Podil, al norte de Kiev, mientras que en Járkov un dron ruso causó afectaciones en un hospital, de acuerdo con el alcalde de esa ciudad, Igor Terekhov.

El Ministerio ruso de Defensa informó que sus fuerzas realizaron bombardeos masivos con armas de precisión terrestres, navales y aéreas, además de drones. También aseguró que interceptó 310 drones ucranianos lanzados contra territorio ruso.

La ofensiva ocurrió un día después de la cumbre entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping en China, cuyo encuentro concluyó con una declaración conjunta de paz que no hizo referencia a la invasión rusa de Ucrania.

En casi cinco años de guerra, Polonia, país vecino de Ucrania, ha denunciado en varias ocasiones que proyectiles sobrevolaron o cayeron en su territorio.

Varsovia se ha convertido en uno de los principales aliados de Kiev y en una ruta estratégica para el envío de armamento occidental a Ucrania. Además, acoge a más de un millón de refugiados ucranianos.

*mcam