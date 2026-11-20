Dos movimientos sísmicos registrados entre la noche del jueves y la madrugada del viernes generaron alerta en diferentes regiones de California, aunque las autoridades y organismos científicos descartan, por ahora, cualquier relación comprobada entre ambos eventos.

Los sismos ocurrieron con pocas horas de diferencia, pero en zonas separadas por más de 400 kilómetros, por lo que especialistas insisten en que no existe evidencia que permita afirmar que uno provocó al otro.

Un sismo de magnitud 5.0 se registró cerca de Pinnacles

El movimiento más fuerte ocurrió a las 22:49 horas del jueves en las inmediaciones de Pinnacles, en el centro de California.

Según los registros revisados del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud de 5.0 y tuvo una profundidad aproximada de 6.7 kilómetros.

El epicentro fue localizado cerca de la ciudad de Soledad, entre los condados de San Benito y Monterrey, donde el temblor fue percibido por residentes de distintas comunidades.

Las autoridades también detectaron varios movimientos menores antes y después del evento principal, conformando una secuencia sísmica concentrada en la misma zona.

Otro temblor despertó a residentes del área de Los Ángeles

Horas más tarde, a las 03:25 de la madrugada del viernes, se registró un segundo sismo cerca de Commerce, en el condado de Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó inicialmente una magnitud preliminar de 4.4, mientras que el registro automático del USGS ubicó el evento en 4.2 con una profundidad estimada de 16.6 kilómetros.

Tras el movimiento, las autoridades activaron protocolos de inspección en toda la ciudad para verificar posibles daños en infraestructura crítica.

Los equipos de emergencia desplegados por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles realizaron revisiones en las 106 estaciones de servicio distribuidas por la ciudad.

Hasta el momento de los primeros reportes oficiales, no se habían detectado daños estructurales significativos ni personas lesionadas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse preparada ante posibles réplicas y seguir las medidas de protección habituales durante eventos sísmicos.

California mantiene una intensa actividad sísmica

California se encuentra sobre una compleja interacción entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte, una condición que genera actividad sísmica frecuente en distintas regiones del estado.

Aunque la falla de San Andrés es la estructura geológica más conocida, numerosos sismos ocurren en sistemas de fallas diferentes distribuidos a lo largo de California.