¡Tarjeta roja! Roban 77 mil pesos a aficionado que vendía sus estampas del Mundial

Un comerciante chileno que vendía estampas del álbum del Mundial 2026 fue víctima de un violento asalto en la comuna de Estación Central, en Santiago, cuando dos hombres que fingieron ser compradores lo interceptaron y lo amenazaron con armas para robarle mercancía valuada en cerca de 77 mil pesos mexicanos.

El hecho ocurrió la noche del 18 de junio y quedó registrado en video, lo que ha generado amplia difusión en redes sociales por la tensión del momento y la reacción de la víctima.

El comerciante, que trabaja junto a su familia en la venta al mayoreo de sobres y láminas, aseguró que la transacción parecía completamente rutinaria. Sin embargo, lo que inició como una supuesta compra terminó en un ataque armado frente a su esposa e hijo de siete años, a quienes los agresores también intimidaron durante el robo.

Falsa compra terminó en violencia armada

El encuentro se realizó en la calle Las Acacias, donde los dos sujetos llegaron en un vehículo y descendieron para revisar la mercancía. Mientras uno inspeccionaba las cajas de estampas, el otro conversaba con el hijo del comerciante, quien se encontraba dentro del automóvil junto a su madre.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la interacción comenzó de forma aparentemente normal, con preguntas sobre el álbum del Mundial y los jugadores más populares.

Fue una compra normal de las que yo hago a diario. Para nosotros no fue nada extraño porque entregamos cajas por mayor. Entregamos a varios locales establecidos”, relató el comerciante en entrevista con Teletrece.

El ambiente cambió abruptamente cuando uno de los agresores preguntó la edad del menor.

Él estaba mostrándole las láminas de Messi, Cristiano, estaba emocionado. Me pregunta: ¿cuántos años tiene tu hijo? ‘7 años’, le digo yo. ‘Ah, cagó’, me dice y le pone la pistola en la costilla a mi mujer”, explicó el afectado.

En ese momento, el comerciante intentó proteger a su familia y su mercancía utilizando unas tijeras con las que había abierto las cajas, mientras pedía a los delincuentes que no se llevaran su producto, en el que aseguró tener invertidos todos sus ahorros.

Persecución y disparos durante huida por estampas

Los asaltantes comenzaron a cargar las cajas de estampas en la cajuela del vehículo del comerciante, aunque no la cerraron con seguro. Aprovechando ese descuido, la víctima intentó reaccionar mientras los sujetos iniciaban la huida.

El comerciante corrió detrás del automóvil en movimiento y logró abrir la cajuela, retirando parte de la mercancía. En ese momento, uno de los delincuentes efectuó disparos: primero al aire y luego hacia los pies del afectado, sin lograr herirlo.

A pesar del riesgo, la víctima consiguió recuperar algunas de las cajas robadas antes de que los agresores escaparan del lugar.

De acuerdo con el teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Central de Carabineros, los delincuentes finalmente solo lograron llevarse la billetera del comerciante con sus documentos personales, además de aproximadamente 50 mil pesos chilenos, equivalentes a unos mil pesos mexicanos.

Hasta el momento no se reportan detenidos y la investigación continúa abierta por parte de las autoridades chilenas.