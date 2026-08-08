EU buscará a mexicanos que ha deportado para cobrarles multas millonarias

La administración Trump buscará a mexicanos que ya ha deportado para cobrarles multas que quedaron a deber por no abandonar el país cuando se les ordenó, una sanción de 998 dólares por cada día que continuaron en Estados Unidos.

Desde el año pasado también hay una multa de 15 mil dólares a quienes sean detenidos al cruzar sin autorización la frontera. Las multas pueden ser mayores si son detenidos en tramos de la frontera bajo custodia combinada de oficiales y fuerzas armadas.

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca a 66,387 deportados que en conjunto adeudan más de 423 millones de dólares, de acuerdo con documentos.

Esta semana cerró una licitación de solo tres días, y ahora CBP determinará qué empresa o empresas privadas buscarán en sus países a mexicanos, guatemaltecos y hondureños deportados para cobrarles multas.

Se trata de “contratar agencias de cobranza privadas estadounidenses para realizar labores de localización de personas en el extranjero. El objetivo es notificar cara a cara y cobrar deudas pendientes por multas civiles migratorias a más de 66 mil ciudadanos que ya fueron deportados”, de acuerdo con documentos.

El documento oficial exige que la empresa que seleccione CBP tenga capacidad operativa para rastrear deudores en México, Honduras y Guatemala, países que define como prioritarios, pero sin que la búsqueda sea exclusiva de ellos.

El monto máximo para quienes tienen orden dejar el país y eligen quedarse es de cinco años acumulados. Una madre mexicana de familia de San Diego, con tres hijos estadunidenses, recibió esta semana por correo un cobro de un millón 820 mil dólares.

CBP informó que el procedimiento de la empresa o empresas que elija deberá localizar a los deportados deudores para “entregar folletos impresos en los que informe la penalización e instruir a los deudores a realizar sus pagos mediante el portal oficial pay.gov”, lo que necesariamente requiere de cuentas bancarias en Estados Unidos.