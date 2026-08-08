Emiratos Árabes Unidos denuncia que Irán atacó un petrolero en Ormuz

Pese a intentos por mantener la zona en paz, los conflictos en Medio Oriente no cesan, en medio de esto, la tensión en el estrecho de Ormuz sigue subiendo. Emiratos Árabes Unidos denunció este sábado que Irán atacó con un misil un petrolero de ADNOC, la compañía petrolera estatal de Abu Dabi, cuando navegaba por esta estratégica ruta marítima.

Los incidentes en Ormuz ocurren en medio de la séptima campaña consecutiva de bombardeos estadounidenses. Especial.

El proyectil alcanzó la embarcación, aunque por fortuna no hubo personas heridas. Emiratos calificó lo ocurrido como un “ataque hostil iraní” y condenó la agresión.

Embarcaciones ancladas en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. AFP

Poco después, la agencia marítima británica UKMTO informó de otro incidente prácticamente en la misma zona: un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán y provocó un incendio. Tampoco se reportaron víctimas, aunque hasta ahora no está claro si se trata del mismo petrolero mencionado por Emiratos o de otro ataque.

ADNOC asegura que desde que comenzó la guerra, 15 de sus barcos han sido atacados mientras navegaban por Ormuz; tres de esos ataques ocurrieron tan solo esta semana. Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho y pretende establecer un cobro para permitir el paso de embarcaciones, algo a lo que Estados Unidos se opone tajantemente.

Irán informó de ataques el domingo por la noche contra dos de sus islas meridionales. Foto: AFP

Mientras tanto, Irán y Omán mantienen negociaciones para definir cómo podría funcionar la navegación por esta zona. El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que las conversaciones están ya en su etapa final, pero dejó claro: eso no quiere decir que Ormuz vaya a reabrirse de inmediato.

Omán condenó los constantes ataques contra barcos que cruzan el estrecho, aunque evitó señalar directamente a Irán. También aseguró que las pláticas avanzan en un ambiente positivo y pidió evitar nuevas acciones que puedan echar por tierra los acuerdos.

Antes de que los ataques de Estados Unidos e Israel en febrero detonaran la guerra regional, por este estrecho circulaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se mueve en el mundo.