“No sabemos cómo está mi padre”: Pastor sufre derrame cerebral bajo custodia de ICE

Una mujer de Raleigh, Carolina del Norte, denunció públicamente que su padre, Gabriel Lasanda Johnson, de 55 años y originario de Liberia, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Cary a mediados de julio y que durante su custodia sufrió un derrame cerebral tras presuntos malos tratos.

En un video difundido en redes sociales, Gabri Johnson relató que su padre ha vivido en Estados Unidos con estatus legal desde los 15 años, aunque nunca se naturalizó ciudadano. La publicación ha sido compartida más de 100,000 veces en Instagram y TikTok.

Gabri aseguró que su padre fue detenido por un “malentendido relacionado con una cita de inmigración perdida” y que posteriormente la familia fue informada de que se tramitaba su deportación bajo un cambio en la política federal de inmigración.

Según su testimonio, durante los 16 días de custodia en Texas, Johnson fue privado de comida y agua de manera constante y se le negó la medicación para el derrame cerebral, lo que derivó en una emergencia hospitalaria.

La oficina de la representante demócrata Valerie Foushee, de Carolina del Norte, confirmó a WRAL News que está al tanto del caso y colabora con la familia para esclarecer lo sucedido, aunque evitó dar más detalles por motivos de privacidad.

La familia pidió una suspensión de emergencia para que Johnson pudiera permanecer en Estados Unidos entre tres y seis meses y recuperarse de su estado de salud. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

“Esto no es amor, esto no es cuidado, esto no es Estados Unidos. Es tortura”, declaró Gabri Johnson.