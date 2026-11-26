Los talibanes ordenaron eliminar los nombres propios de las mujeres de los documentos oficiales en la provincia de Balj, al norte de Afganistán, y reemplazarlos por la denominación “bibi”, un apelativo que significa “abuela” o “anciana”.

La instrucción alcanza a registros administrativos y sanitarios —incluidos historiales médicos y recetas en hospitales, clínicas privadas y centros médicos, con reportes desde mayo de 2026— y obliga a los funcionarios públicos a dejar de escribir y pronunciar los nombres de las mujeres.

La medida, confirmada por testimonios de mujeres afganas y difundida mediante una investigación del medio local Zan Times (cuyo personal opera desde el exilio) y el diario británico The Guardian, generó alarma entre organizaciones de derechos humanos y de mujeres, que temen que esta práctica de suprimir la identidad femenina se extienda al resto del país.

De acuerdo con testimonios recogidos por la activista afgana Laleh Osmany, quien impulsa iniciativas desde Alemania en defensa del derecho de las afganas a conservar su identidad, la disposición no se limita a imponer el término “Bibi”.

En algunos casos, varias mujeres también son identificadas con expresiones asociadas a animales, como “cabra” o “ganado”, además de que diversos medios internacionales han alertado sobre el uso de ese tipo de términos.

“Esto va mucho más allá de una tradición conservadora. Se trata de un proceso sistemático de deshumanización. El primer paso para deshumanizar a una persona es quitarle su nombre”, sostuvo Osmany.

La activista señaló que la exclusión de los nombres propios conecta con una costumbre arraigada en ciertas comunidades afganas, donde durante años se consideró una afrenta al honor masculino pronunciar en público el nombre de la esposa o de las hijas, motivo por el cual muchas mujeres figuraban en documentos familiares como “esposa de” o “hija de” un varón, y sus nombres solían omitirse en lápidas e invitaciones de boda. Sin embargo, defensoras de derechos humanos subrayan que ahora se trata de una prohibición impuesta por las autoridades.

Desde Kabul, una activista identificada con el seudónimo de Karishma confirmó que existe la orden, aunque precisó que, al ser de aplicación reciente, todavía no se cumple de manera generalizada.

RIESGO MÉDICO

Osmany también alertó que usar una misma denominación para decenas de pacientes en unidades de salud puede provocar confusiones en recetas, historiales clínicos, diagnósticos, fórmulas médicas y tratamientos.

“Una persona sin nombre no puede soñar, no puede poseer bienes, no puede reclamar justicia ni ser recordada en la historia”, lamentó Osmany.

Zubaida Akbar, directora para Afganistán de la organización Femena, expresó su preocupación por la posibilidad de que la medida se vuelva general y advirtió que los talibanes son muy creativos al imponer prohibiciones contra las mujeres. Calificó el veto a los nombres como un “borrado completo de la identidad femenina”.

Según Femena, se han contabilizado más de 144 decretos y disposiciones que restringen los derechos de las afganas desde el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021.

Esas medidas se suman a la prohibición de asistir a la educación secundaria a partir de los 12 años y a las universidades, a los límites para trabajar y participar en la vida pública, a la restricción para hablar en ciertos espacios públicos y a barreras en el sector salud, donde se impide a médicos varones atender a mujeres en determinadas circunstancias.

Además, desde diciembre de 2024 se prohíbe el ingreso de mujeres a institutos de medicina y, según ONU Mujeres, la mitad de las afganas sale de su casa apenas una o dos veces al mes.

En 2017, Osmany puso en marcha la campaña ¿Dónde está mi nombre? (#WhereIsMyName) para exigir que los nombres de las madres consten en documentos oficiales como las actas de nacimiento de sus hijos, lo que llevó a que en septiembre de 2020 el gobierno anterior a los talibanes autorizara incorporar voluntariamente el nombre de las mujeres en esos registros.