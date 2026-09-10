“El talibán practica un apartheid de género”; Derechos Humanos

GINEBRA.— El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, lamentó este miércoles el “silencio ensordecedor” de la comunidad internacional ante las restricciones impuestas por los talibanes tras su vuelta al poder en Afganistán en agosto de 2021, especialmente contra niñas y mujeres, y reclamó nuevos esfuerzos para presionar a Kabul para que cumpla con sus obligaciones con el Derecho Internacional.

El dato

Retorno

· En 2025 se registró el regreso a Afganistán de 2.9 millones de personas desde Pakistán e Irán, a las que se suman otro millón durante lo que va de 2026.

“A día de hoy, los problemas de muchas personas en Afganistán van de mal en peor. Millones de personas están sumidas en la pobreza, el respeto por los Derechos Humanos básicos continúa deteriorándose mientras cientos de miles son devueltos contra su voluntad”, ha dicho, antes de resaltar que “con el paso de los meses, las autoridades de facto endurecen y aplican medidas opresivas”.

. AFP

“Sin embargo, parece que el mundo ha olvidado y abandonado al pueblo de Afganistán a una situación que se agrava día a día. El silencio es ensordecedor”, lamentó Turk, quien denunció que las restricciones aplicadas por los fundamentalistas afectan gravemente al acceso a la educación, el empleo, la libertad de movimiento y el papel en la vida pública, en medio de órdenes para apartar a las mujeres de la toma de decisiones y el día a día en Afganistán.

Así, manifestó que esta exclusión sistemática de mujeres y niñas de la vida pública es una violación inaceptable de los Derechos Humanos que ha sido normalizada e institucionalizada por las autoridades de facto.

“Tales restricciones impuestas a mujeres y niñas, que equivalen a un apartheid de género, no tienen cabida en ninguna sociedad”.

La oficina de Turk detalló que las autoridades afganas están deteniendo a hombres y mujeres por supuestas violaciones del código de vestimenta, el largo exigido de la barba o por escuchar música, con alrededor de 450 personas sometidas a castigos corporales en el primer semestre de 2026 por diversos delitos.

En este sentido, hizo hincapié en que siguen documentándose violaciones de los Derechos Humanos de antiguos funcionarios y exmiembros de las fuerzas de seguridad, mientras que las minorías hacen frente a restricciones y los medios operan bajo censura.

Por otra parte, lamentó que, incluso ante esta situación, los retornos forzosos continúan, con más de 400 mil regresos a Afganistán, principalmente desde Irán y Pakistán.

“Muchos se ven obligados a entrar en un país donde ni siquiera han puesto un pie, y enfrentarán a una pobreza extrema y acceso a atención sanitaria, educación y empleo adecuados”, dijo Turk, que estima que 21.9 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.