La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) denunció que los talibanes han impedido que alrededor de 2.4 millones de niñas afganas accedan a educación secundaria desde que Estados Unidos les entregó el poder en Afganistán en 2021.

La Unesco condenó que varias naciones estrechen lazos con el gobierno de Afganistán y puntualizó que es el único país que prohíbe formalmente a las niñas y mujeres acceder a educación secundaria y superior provocando que 600,000 afganas abandonen el mercado laboral para 2066, lo que generará pérdidas acumuladas de ingresos por valor de 9,600 millones de dólares y así aumentar el riesgo de matrimonios precoces.

Cuando los talibanes retomaron el poder en Afganistán en 2021, en medio de la retirada de Estados Unidos y sus aliados, aseguraron en repetidas ocasiones a la comunidad internacional que las mujeres seguirían teniendo libertad para ir al colegio y estudiar. Sin embargo, en marzo de 2022 se cerraron los centros de enseñanza secundaria para las niñas, y en diciembre de 2022, se impuso la prohibición de que las mujeres estudiaran en la universidad.

Aunque los talibanes calificaron ambas prohibiciones de temporales, personal de la Unesco confirmó que siguen vigentes y que limitan el acceso de las mujeres al empleo y su libertad de movimiento.

Con información de Reuters