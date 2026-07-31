Suspende proyecto de robot profesora en  NY; fabricante está ligado al mercado de muñecas sexuales

Un distrito escolar rural del norte del estado de Nueva York decidió suspender la implementación de un robot humanoide con inteligencia artificial en las aulas, tras la preocupación expresada por autoridades educativas, maestros y residentes locales. El proyecto, aprobado por la junta escolar de Salamanca, contemplaba la compra de un dispositivo denominado “Sally” por casi 60 mil dólares a la empresa Realbotix.

El objetivo inicial era que el robot apoyara la enseñanza de estudiantes de secundaria en áreas de robótica y tecnología. Sin embargo, la iniciativa generó controversia cuando se conocieron los vínculos de una filial de la compañía con la fabricación de muñecas sexuales hiperrealistas. Aunque el distrito y la empresa aclararon que ambas ramas operan de manera independiente, el tema provocó rechazo en la comunidad.

Padres y maestros manifestaron inquietud sobre el manejo de datos personales de los estudiantes. Los sindicatos docentes advirtieron además que la introducción de robots podría ser un primer paso hacia la sustitución de educadores.

Por ahora, el programa piloto permanece en suspenso mientras el distrito trabaja en acuerdos de privacidad de datos con las autoridades estatales y mantiene reuniones informativas con la comunidad. En un comunicado publicado en su página de Facebook, el distrito aseguró que “Sally” no recopilará información personal, no grabará audio ni video, ni enviará datos a Realbotix.

El robot, de tamaño real y cabello oscuro, está programado para evitar temas inapropiados como sexo, violencia o juegos de azar, y no tiene acceso a internet ni a servicios de inteligencia artificial generativa externos. Toda la información se almacenará localmente y el consumo energético será similar al de un ordenador portátil.

Realbotix explicó que la autenticación de los estudiantes se gestionaría mediante los sistemas del distrito y que los datos permanecerían cifrados y bajo control escolar. La compañía rechazó las insinuaciones de que “Sally” fuera una muñeca sexual adaptada, asegurando que se trata de una unidad educativa diseñada específicamente para este fin.

El caso de Salamanca se suma a experiencias previas en Estados Unidos. En 2025, una escuela concertada de San Diego adquirió dos robots de la empresa británica Engineered Arts por 500 mil dólares, con fines educativos.