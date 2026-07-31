Sánchez acusa “violación territorial” tras llegada masiva de migrantes a Ceuta

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó este viernes como una "violación y ataque a la integridad territorial de España" la llegada masiva de cerca de 60 mil migrantes al enclave español de Ceuta desde Marruecos.

El Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta", dijo Sánchez, quien añadió: "Nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas". Durante su intervención en el enclave, el mandatario reiteró que lo ocurrido representa un "ataque a la integridad territorial de España".

El mandatario también vinculó la crisis migratoria que enfrenta Ceuta con una "lectura interesada" realizada por las mafias de traficantes de seres humanos sobre una reciente sentencia judicial relacionada con las repatriaciones de migrantes que llegan por mar. Afirmó que esa interpretación fue utilizada para alentar el desplazamiento de miles de personas hacia la frontera.

Foto: Reuters.

Sánchez culpa a mafias por difusión de una sentencia

Sánchez explicó que en "estos últimos días" hubo una propagación en redes sociales, impulsada por las mafias, de una "lectura interesada" de una resolución del Tribunal Supremo de España.

De acuerdo con la decisión judicial, "no tiene encaje en las repatriaciones" la devolución de "aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar", explicó el mandatario socialista. Añadió que esa interpretación "ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas", lo que, dijo, contribuyó a la actual situación en la frontera.

El presidente español afirmó que desde el jueves la interlocución con las autoridades de Marruecos ha sido "constante, fluida y muy razonable", a diferencia de lo ocurrido en 2021, cuando se registró una llegada masiva y sin precedentes de unas 10 mil personas.

De acuerdo con estimaciones de las fuerzas de seguridad, en esta ocasión habrían cruzado hacia Ceuta durante las últimas 24 horas más de la mitad de la población del enclave, que ronda los 84 mil habitantes, una situación que mantiene bajo presión a las autoridades locales y nacionales.

Migrantes esperan para cruzar al enclave español de Ceuta, desde el lado marroquí de la frontera en Fnideq. Foto: Reuters.

Suman 34 migrantes muertos durante la crisis en Ceuta

Treinta y cuatro personas fallecieron al intentar ingresar a Ceuta, en medio de la crisis migratoria sin precedentes por la que 60 mil personas han llegado a este enclave español ubicado en territorio marroquí, informó este viernes el presidente de Ceuta, Juan Vivas.

Quiero manifestar de una manera absolutamente sincera, en nombre de todos nosotros, nuestro profundo pesar y dolor" por las "34 víctimas mortales que ha producido la avalancha", declaró Vivas durante una conferencia de prensa.

Policía marroquí detiene a jóvenes tras enfrentamientos

Por otra parte, la policía marroquí detuvo a unos 30 jóvenes en la ciudad de Fnideq, luego de que se registraran enfrentamientos cerca de la frontera con el enclave español de Ceuta.

Miles de personas que buscan llegar a Europa se congregaron durante los últimos días en las colinas que dominan la zona fronteriza, desde donde lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad.

Las autoridades marroquíes intentaron dispersarlos en varias ocasiones mediante el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras la tensión continúa en la zona fronteriza.

Con información de AFP.

*mcam