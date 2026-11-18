Corea del Sur cortó el wifi alrededor de las sedes donde se realiza un examen clave para ingresar a la universidad y ofrece recompensas de hasta 75 mil dólares a quienes denuncien trampas con inteligencia artificial (IA) en estas exigentes pruebas.

Conocido como el Suneung, este examen anual de nueve horas es ampliamente considerado un boleto de entrada a universidades prestigiosas, empleos bien remunerados e incluso mejores perspectivas matrimoniales en este país asiático altamente competitivo.

Recompensas de 75 mil dólares contra las trampas

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, anunció en la red X que pidió a los funcionarios estudiar nuevas medidas para incentivar las denuncias.

"He instruido a los funcionarios para que estudien la introducción de medidas adicionales que incentiven a los denunciantes a informar sobre trampas en los exámenes, incluidas recompensas de al menos 100 millones de wones (75 mil dólares estadunidenses)", escribió Lee en X.

La primera ministra, Han Seong-sook, explicó que quienes sean sorprendidos haciendo trampa pueden ser vetados del Suneung durante diez años, cuando la sanción actual es de un año.

El domingo, un candidato con la puntuación más alta en el examen nacional de contabilidad tributaria de este año confesó que utilizó la IA para obtener una puntuación casi perfecta.

Un país que se paraliza por el examen

La prueba comenzó a las 8:40 hora local, con una alerta nacional por teléfono móvil que sonó diez minutos antes.

Como muestra de la importancia y la presión que rodean al examen, parte del país se paraliza: la apertura de las bolsas se retrasa una hora y los vuelos se suspenden temporalmente durante la prueba oral de inglés.

Este año, el temor a las trampas con asistencia de la IA llevó a las autoridades a tomar medidas extraordinarias, entre ellas duplicar el número de supervisores y enviar alertas de emergencia aleatorias para detectar cualquier teléfono inteligente introducido ilegalmente en los centros de examen.

A los estudiantes se les indicó acudir únicamente con lápices a las instituciones, donde recibirán borradores, y se les pidió llevar ropa sin botones para impedir el uso de cámaras ocultas.