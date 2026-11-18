Piratas informáticos emplean herramientas autónomas de inteligencia artificial para ejecutar ataques masivos contra empresas e instituciones globales, muchas de las cuales tienen vulnerabilidades por software viejo, licencias vencidas o poca inversión en protección cibernética.

Así lo advirtió el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, el cual emitió una alerta desde el pasado viernes.

De acuerdo con la agencia, los delincuentes utilizan plataformas de código abierto, como Artex, para vulnerar sistemas de sectores de servicios financieros, gobierno, defensa, telecomunicaciones, tecnología y firmas legales, hasta en menos de tres horas.

Esta herramienta automatizada se conecta con modelos comerciales de IA desarrollados por empresas como OpenAI y Anthropic.

En tanto, ayer un ataque cibernético a la cadena de suministro de software comprometió los portales web de al menos 178 organizaciones internacionales —incluidas CNN y Zoom— mediante la inserción de código malicioso en la plataforma de experimentación digital Optimizely.

Los especialistas advierten que la velocidad de estas operaciones supera la capacidad de respuesta de los equipos de ciberseguridad. Ilustración: Horacio Trejo.

Ciberataques hunden a Estados Unidos

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos emitió desde el viernes pasado una alerta urgente de ciberseguridad tras detectar que grupos de piratas informáticos emplean herramientas autónomas de inteligencia artificial para ejecutar ataques masivos contra empresas e instituciones globales, muchas de las cuales tienen vulnerabilidades por software viejo, licencias vencidas o poca inversión en protección cibernética.

De acuerdo con el aviso técnico de la agencia, los delincuentes utilizan plataformas de código abierto como Artex para comprometer sistemas críticos en sectores que abarcan servicios financieros, gobierno, defensa, telecomunicaciones, tecnología y firmas legales. “En algunos casos, los ataques vinculados a Artex pueden pasar de seleccionar un sistema objetivo a lograr una intrusión activa en menos de tres horas”, advirtió el organismo federal sobre la velocidad operativa de estas amenazas.

El funcionamiento de Artex radica en su capacidad para conectarse con grandes modelos de lenguaje (LLM) comerciales de firmas como OpenAI y Anthropic, así como con desarrollos de código abierto y sistemas extranjeros, lo que automatiza la búsqueda de debilidades en las redes corporativas.

Aunque las autoridades señalan que estas incursiones generan un alto volumen de tráfico que suele activar las alarmas defensivas, la rapidez de ejecución supera la capacidad de reacción de los equipos humanos encargados de la protección informática.

Los defensores que dependen de detectar actividad maliciosa y luego responder a menudo llegarán después de que el atacante haya terminado”, escribió Arve Kjoelen, director de Seguridad de la Información de la firma Barracuda, tras sufrir una brecha vinculada a esta tecnología.

Desde su lanzamiento público en julio pasado, esta plataforma ha facilitado incidentes de alto impacto financiero, incluyendo una ofensiva contra instituciones bancarias de Corea del Sur, donde la ausencia de autenticación multifactor permitió sustraer datos personales de al menos 68 mil ciudadanos.

Asimismo, el FBI confirmó hallazgos previos de Microsoft respecto a una intrusión en el proveedor de gestión tecnológica ConnectWise, mediante la cual atacantes presuntamente vinculados a China accedieron a los entornos en la nube de Microsoft 365 de al menos dos mil 250 clientes corporativos.

La compañía no cuenta con la visibilidad necesaria para confirmar el número de entornos afectados citados por el FBI”, declaró un portavoz de ConnectWise al medio especializado TechCrunch.

Suman 200 organizaciones afectadas por código malicioso

Las autoridades estadunidenses reportaron ayer otra vulnerabilidad en la plataforma Optimizely, que permitió inyectar código malicioso a más de 200 organizaciones, entre ellas CNN, Zoom, HSBC y Salesforce con el objetivo de robar criptomonedas, clonar tarjetas bancarias e infectar dispositivos Apple como el iPhone.

De acuerdo con un reporte técnico de la firma de seguridad Report URI, los atacantes aprovecharon el tráfico legítimo de estas compañías para distribuir un programa diseñado para sustraer activos digitales y comprometer teléfonos inteligentes. “La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, la BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC, Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock”, detalló Scott Helme, investigador de la consultora.

También usuarios reportaron fallas en servicios de Apple, como iCloud y Apple Pay, la App Store y Apple Music.

La operación delictiva consistió en alterar archivos dentro del campo denominado Project JavaScript de los proyectos alojados en Optimizely, lo que provocó que los navegadores de los visitantes cargaran la amenaza automáticamente al provenir de una red de entrega de contenidos considerada confiable. Tras analizar mil 611 fragmentos de código, los especialistas identificaron 188 archivos infectados, concentrándose la mayor proporción de víctimas en el sector bancario y financiero con 32 instituciones afectadas, seguido por empresas tecnológicas y minoristas.

El malware era un kit multipropósito; intercambiaba direcciones de carteras de criptomonedas por las del atacante, copiaba tarjetas de pago, robaba cookies y capturas de pantalla”, precisó Helme sobre el alcance técnico de la intrusión.

El componente financiero del ataque apuntó directamente a transacciones realizadas en redes como Bitcoin, Ethereum, Solana, TRON, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash y TON, desviando los fondos hacia cuentas controladas por los responsables del fraude. Aunque las autoridades y firmas de ciberseguridad aún evalúan el volumen total de usuarios vulnerados, el rastreo en cadena de bloques permitió confirmar movimientos iniciales ilícitos vinculados a la infraestructura del ataque.

Ya se han robado criptomonedas, con transacciones verificadas hacia los atacantes”, advirtió el especialista al documentar ingresos preliminares por aproximadamente siete mil 40 dólares en las billeteras rastreadas.

*mcam