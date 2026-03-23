Suman 34 muertos por desplome de avión militar en Colombia

Al menos 34 personas murieron tras el accidente de un avión militar tipo Hércules con 125 ocupantes, ocurrido este lunes en el departamento de Putumayo, Colombia.

La aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló poco después de despegar desde Puerto Leguízamo, en una zona cercana a la frontera con Ecuador. De acuerdo con autoridades locales, el siniestro ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando el avión perdió altitud y se precipitó a tierra a pocos kilómetros del aeropuerto.

Tras el accidente, el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, indicó que "lamentablemente la información es de 34 fallecidos". Mientras que dos fuentes del Ejército también aseguraron que 34 personas perdieron la vida.

Evacuación y atención a heridos

Luego del accidente, autoridades desplegaron un operativo de emergencia que incluyó aeronaves militares y personal médico para evacuar a los heridos hacia hospitales en ciudades como Neiva, Mocoa y Florencia.

El alcalde de Puerto Leguízamo advirtió que la capacidad hospitalaria en la zona es limitada, lo que complicó la atención inicial de las víctimas.

El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades" para la evacuación de las víctimas, dijo por su parte Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.

En tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, señaló que las causas del accidente aún no han sido determinadas y externó su pésame a los familiares y amigos de las víctimas del accidente.

Testimonios y primeros reportes

Imágenes difundidas tras el accidente muestran restos del avión envueltos en llamas en una zona selvática. Habitantes cercanos reportaron haber escuchado una explosión antes de observar la caída de la aeronave.

Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca a la casa de mi parcela", dijo el campesino Noé Mota.

Autoridades informaron que al menos 8 personas fallecieron tras el accidente. Reuters

Petro lamenta accidente

Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.

El presidente colombiano dijo en X que fue un "accidente horroroso" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

83 militares jóvenes vivos hasta ahora, es el pueblo del Putumayo quienes los salvaron de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos", escribió el mandatario en X.

RLO