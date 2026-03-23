Avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se accidenta; iban al menos 90 militares

Un avión de transporte militar Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un accidente en el sur de Colombia, cerca del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, mientras trasladaba tropas, según confirmó el Ministerio de Defensa.

El siniestro ocurrió la mañana de este lunes y, hasta el momento, no existe una cifra oficial de víctimas, aunque medios locales reportan que a bordo viajaban entre 90 y más de 100 militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó a través de redes sociales.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombia sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo) cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”.

El funcionario precisó que aún no se ha determinado con exactitud el número de víctimas ni las causas del accidente, y subrayó que se activaron los protocolos de emergencia.

Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente (…) Es un evento profundamente doloroso para el país”.

Decenas de militares a bordo

De acuerdo con el diario El Tiempo, en la aeronave viajaban al menos 90 uniformados, distribuidos en varios pelotones del Ejército.

El mismo medio señala que unos 20 militares habrían resultado heridos, quienes están siendo trasladados a centros médicos, entre ellos el hospital María Angelines de Puerto Leguízamo.

Por su parte, El Espectador indicó que en el avión se movilizaban alrededor de 100 soldados, presuntamente del Batallón de Selva 49, con destino a Puerto Asís.

Según reportó El Colombiano, la aeronave se incendió tras la caída, generando escenas de pánico entre habitantes y personal militar que acudió al lugar.

Las llamas consumen la aeronave mientras se escuchan gritos de la gente llegando al punto”, describió el medio.

Las primeras versiones apuntan a que el accidente ocurrió durante el despegue o pocos minutos después, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

No existe una cifra oficial de víctimas, aunque medios locales reportan que a bordo viajaban entre 90 y más de 100 militares. Captura de video

Operativo de rescate y traslado de heridos

Equipos militares y de emergencia se desplegaron en la zona para atender la tragedia. De manera preliminar, se reporta que varios sobrevivientes han sido rescatados y trasladados a hospitales cercanos, e incluso a otras ciudades como Florencia, en el departamento de Caquetá.

Las autoridades mantienen un operativo activo para evacuar heridos, asegurar la zona y recuperar posibles víctimas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el accidente y vinculó el hecho con problemas estructurales en el equipamiento militar.

La renovación del armamento de las Fuerzas Militares es una decisión de mi presidencia desde hace años (…) Las dificultades burocráticas no han permitido avanzar como se requiere”.

El mandatario también anunció una reunión urgente con el Ministerio de Defensa y reiteró la necesidad de modernizar la flota aérea militar.

Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido (…) el país requiere prudencia, respeto y unión”.

Cifra de víctimas por confirmar

Aunque algunos reportes extraoficiales hablan de un alto número de fallecidos, las autoridades han insistido en que no existe aún un balance oficial, por lo que han llamado a la cautela informativa.

La prioridad, según el Gobierno colombiano, es la atención de los heridos, el acompañamiento a las familias y el esclarecimiento de las causas del siniestro.

El accidente representa uno de los episodios más graves recientes para la aviación militar del país y abre interrogantes sobre el estado de las aeronaves y los protocolos operativos.

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