SpaceX logra la primera captura de una nave espacial en la historia | VIDEO

La empresa SpaceX, de Elon Musk, logró este sábado la primera recuperación de una nave espacial de la historia, con el seguro regreso de su vehículo Starship a su plataforma de lanzamiento luego de pasar un día en órbita.

La nave emergió de un cielo nublado tras un descenso a través del continente y, después de una caída controlada, se deslizó suavemente entre los brazos mecánicos conocidos como palillos sobre la Plataforma de Lanzamiento 2.

Captura de Starship tras un día en órbita

La recuperación de Starship marca un hito en la búsqueda de décadas de la industria espacial de sistemas de cohetes completamente reutilizables, una meta que puede reducir drásticamente los costos de las misiones y hacer posibles lanzamientos más frecuentes.

"Este era el Santo Grial de los vuelos espaciales: precipitarse a través del fuego para ser atrapado en el aire por el acero. Hemos capturado una Starship y ahora todo cambia", dijo Dan Huot, portavoz de SpaceX.

El cohete de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes a las 16:47 hora local (22:47 GMT) desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

La nave Starship, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad de Musk.

Hasta ahora, SpaceX había capturado cohetes propulsores de regreso en tres ocasiones, pero la captura de Starship fue extraordinariamente compleja porque la nave caía mucho más rápido y desde una altitud significativamente mayor que la de los propulsores.

El regreso fue meticulosamente organizado por los ingenieros.

"Si quieres regresar a la costa este de Texas, tienes que volar sobre todo el continente. Así que, inevitablemente, estás volando sobre tierra y dedicamos mucho tiempo a determinar la manera más segura de hacerlo", dijo el ingeniero sénior de SpaceX Lars Blackmore.

Starship sobrevoló zonas desérticas escasamente pobladas, serpenteó sobre pueblos y luego llevó a cabo una gigantesca maniobra de barrido en su aproximación final, rodeando las ciudades del Valle del Río Grande, en Texas, antes de acercarse a su zona de aterrizaje desde el este.

Algunas versiones de Starship están diseñadas para poner en órbita satélites de internet y centros de datos, mientras que otras servirán para transportar personas a la Luna y a Marte. La agencia espacial estadunidense NASA espera que Starship sirva como módulo de alunizaje en su misión Artemis, y su administrador, Jared Isaacman, felicitó el viernes a SpaceX por otro lanzamiento espectacular, sin mencionar el contratiempo con el propulsor.

Retos pendientes: reabastecimiento y producción

Musk, la persona más rica del mundo, ya revolucionó el sector espacial con los cohetes parcialmente reutilizables Falcon, que lanzan satélites con regularidad y transportan astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Pero el proyecto Starship ha estado plagado por retrasos mientras SpaceX enfrenta nuevos desafíos de ingeniería, incluido el problema sin solucionar de transferir combustible a la nave mientras está en órbita, un requisito para cualquier viaje a la Luna o a Marte.

También será necesario afinar el Super Heavy, que el viernes tuvo un problema técnico durante su descenso y tuvo que desviarse hacia el golfo de México, justo frente al sitio de lanzamiento. Se autodestruyó automáticamente antes de impactar en el agua.

Después de recaudar unos 85 mil 700 millones de dólares en su salida a bolsa de junio, la empresa invierte fuertemente en sus capacidades de producción y lanzamiento.

Durante un recorrido por su fábrica de 93 mil metros cuadrados en Starbase el viernes, directivos de SpaceX dijeron a periodistas que ahora pueden producir una nave espacial cada dos semanas y un propulsor cada cuatro semanas.