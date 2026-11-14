Castración y 3 cadenas perpetuas consecutivas le dan a policía violador en EU

Una corte superior en Alabama sentenció a tres cadenas perpetuas consecutivas y castración química a un oficial de policía que violó a menores de edad y tomó fotos y videos de sus delitos.

Un jurado tomó apenas media hora de liberaciones para encontrar culpable de todos los cargos al expolicía del poblado de New Roads, Kedreyon Williams, de 31 años.

Williams fue hallado culpable de tres cargos de violación de menores de edad en primer grado, comportamiento indecente con un menores y posesión de pornografía que involucra a menores.

El juez de distrito Kevin Kimball dijo que fue el “peor caso” de abuso sexual infantil que había visto en su carrera judicial.

En Alabama los cargos por violación en primer grado conllevan la sentencia de cadena perpetua, pero el fiscal dijo que enviarlo de por vida a la cárcel no bastaba, que hacer justicia a las víctimas y sus familiares requería asegurarles que el también exbombero nunca más lo volviera a hacer.

El fiscal de distrito, Tony Clayton, dijo que el hombre “realizó actos repugnantes contra niños que no podían defenderse. Es un depredador infantil, y se merece exactamente lo que está recibiendo y más. La castración es otra capa de castigo por estos horrendos crímenes”.

“Si un hombre se aprovecha sexualmente de un niño, y nosotros tomaremos su virilidad”, declaró el fiscal.

Clayton dijo esperar “que las familias sepan que se hizo justicia en este caso y que tengan cierto consuelo al saber que nunca podrá volver a aprovecharse de ningún niño”.

La fiscalía de distrito informó por su parte que “Williams fue condenado por violar a los menores, de 8 a 11 años de edad, y obligarlos a realizar actos sexuales con él”.

“Algunos de los actos sexuales se realizaron en las estaciones de bomberos de New Roads, donde (Williams) fue bombero voluntario; en un negocio donde trabajaba y en su residencia. También fue condenado por tener un video en su teléfono móvil de un niño que realizaba un acto sexual contra él”, agregó