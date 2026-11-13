La FAA suspende vuelos de EU por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos dictó este viernes una suspensión nacional de los vuelos por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad, luego de reportar graves problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo.

La FAA aseguró que la suspensión se debía a un problema de comunicaciones que afectó a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta", dijo la agencia. "Técnicos de la FAA investigan el problema".

Del retraso en Chicago a la parada nacional

Poco antes del anuncio, la FAA detuvo el tráfico aéreo en Chicago por problemas de comunicación con el control de tráfico aéreo. La orden nacional entró en vigor poco antes de las 15:00 horas del centro del país.

"Todo el tráfico de salida deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso", declaró la agencia.

La FAA indicó que los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso.

El viernes se produjo la segunda suspensión nacional de todas las salidas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La otra tuvo lugar en enero de 2023, cuando la FAA suspendió todas las salidas nacionales durante menos de dos horas.

El año pasado, el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para renovar el anticuado sistema de comunicaciones de la FAA, y el viernes la FAA y la Casa Blanca solicitaron al Congreso otros 30.100 millones de dólares para abordar otros problemas.

Causas de la suspensión

La agencia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un vocero de la FAA dijo a CNN que hay un problema de comunicaciones con los centros de control de ruta, y The Air Current informó que se trata de fallas en las frecuencias del control de tráfico.

Es la primera parada nacional desde enero de 2023, cuando falló el sistema de notificación a pilotos, según CNN.