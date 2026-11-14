Director de la DEA lanza nuevas advertencias contra CJNG y funcionarios

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, volvió a lanzar advertencias contra operadores del CJNG y funcionarios, pero sin mencionar ningún nombre en concreto.

Al hablar de la sentencia a Antonio Oseguera Cervantes, hermano del finado fundador del CJNG, Nemesio Oseguera, Cole aprovechó para lanzar recurrentes advertencias en publicaciones en redes sociales.

Cole reaccionó a esa sentencia y dijo que la máxima prioridad para el cuartel general de la DEA “sigue siendo desmantelar la red terrorista del CJNG, apuntando a su liderazgo, infraestructura financiera y operaciones criminales globales”.

Agregó que la DEA y un grupo de Trabajo de Seguridad Nacional “también perseguirán sin descanso a los funcionarios corruptos y actores políticos que se benefician de, protegen y alimentan estas empresas criminales. La corrupción y el narcotráfico van de la mano, sin importar la posición política”.

Foto: Especial

“Los responsables de inundar nuestras comunidades con veneno, alimentar la violencia y matar a cientos de miles de estadounidenses deben rendir cuentas. Sin refugios seguros. Sin inmunidad. Sin hacer la vista gorda”, apuntó el director de la DEA.

En un recuadro con su foto, Cole publicó que “la sentencia a Oseguera Cervantes demuestra que ningún líder de cártel está fuera del alcance de la justicia estadounidense”.

“Tony Montana” Oseguera Cervantes fue sentenciado el viernes a 22 años y seis meses de prisión por narcotráfico y uso de armas de fuego.

Cole dijo que Antonio Oseguera “fue más que el hermano de El Mencho; tuvo un papel significativo en convertir al CJNG en una de las organizaciones terrorista extranjeras más violentas del mundo, que traficó cantidades masivas de drogas peligrosas que han devastado a las familias estadounidenses y a las comunidades”.

Advirtió que “juntos, la DEA y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, no se detendrán ante nada para hacer rendir cuentas a aquellos que dirigen, financian o propician los carteles”.