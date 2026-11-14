Fallo técnico irrita al secretario de Transporte de EU cuando hablaba sobre la suspensión de vuelos

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos pasaron un momento incómodo este sábado, cuando una rueda de prensa sobre el fallo tecnológico que afectó por varias horas el tráfico aéreo en todo el país se vio afectada, a su vez, por sus propios problemas técnicos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, subió al estrado para una conferencia de prensa televisada, un día después de la suspensión del despegue de todos los vuelos en el espacio aéreo estadunidense, cuando un zumbido profundo y resonante comenzó a emitirse a través de los micrófonos y altavoces.

Un fallo de audio en plena conferencia

"Probando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete", dijo Duffy ante el micrófono.

Mientras las cámaras seguían grabando, hizo una pausa, miró a su alrededor y se apartó, al tiempo que los técnicos se apresuraban a reemplazar los micrófonos y ajustar los cables.

"Pido disculpas por esto", señaló.

Duffy retomó su intervención, pero segundos más tarde un chirrido estridente invadió la sala. Su semblante cambió, pues era evidente que sabía que el simbolismo de un fallo técnico ante las cámaras, justo después de una interrupción aérea de gran magnitud, no pasaría desapercibido.

"¿Esto no funciona?", preguntó, visiblemente irritado.

El secretario comparecía junto al director de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, y a la directora de tecnología de la FAA, Rebecca Guy, quien, según mencionó, participaba por primera vez en una conferencia de prensa a su lado. Las cadenas de televisión estadunidenses transmitieron en directo el momento, que se prolongó durante tres minutos.

Qué explicaron Duffy y Bedford sobre la falla

Una vez resueltos los problemas de audio, Duffy explicó que la suspensión comenzó durante un mantenimiento rutinario: la contratista L3Harris, que opera la red de telecomunicaciones heredada de la FAA, cambiaba cables de cobre por fibra óptica en un sitio remoto cuando un enrutador sobrecargó un sistema de comunicación crítico.

"Lo que estamos tratando de determinar es si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error del usuario, un error del instalador de L3Harris o si instalaron un enrutador defectuoso", dijo Duffy.

Tanto Duffy como Bedford admitieron, en repetidas ocasiones, la existencia de problemas sistémicos derivados de la transición desde una tecnología de control de tráfico aéreo obsoleta, que data de las décadas de 1970 y 1980, hacia equipos más modernos.

"No existe ninguna prueba de algo malintencionado, ni tampoco indicio alguno relacionado con la inteligencia artificial", aseguró Bedford, quien dijo que la FAA cree haber identificado la falla y que las aerolíneas esperan cancelar entre 4 mil y 5 mil de los unos 41 mil vuelos programados para el sábado y normalizar el tráfico para el cierre del domingo.