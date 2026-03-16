Sospechan filtraciones en la Casa Blanca para Polymarket; cuentas anónimas ganaron miles de dólares

En Washington D.C. está creciendo la sospecha y la especulación acerca de si personas con información privilegiada apostaron millones de dólares en internet antes de las intervenciones militares del gobierno del presidente Donald Trump en Irán y Venezuela.

La lupa está en Polymarket, una plataforma de mercados de predicción donde los usuarios pueden apostar dinero —generalmente con criptomonedas— sobre eventos geopolíticos futuros, desde resultados electorales hasta ataques militares.

Varios movimientos financieros detectados justo antes de decisiones militares de Trump han despertado sospechas de uso de información confidencial para obtener ganancias.

En enero, una cuenta recién creada en Polymarket ganó más de 400 mil dólares apostando a que habría acción militar estadunidense contra Venezuela antes de final de mes reveló The Wall Street Journal.

“Esta apuesta tiene todas las características de una operación basada en información privilegiada”, dijo Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets, a CBS.

Las sospechas se multiplicaron semanas después, cuando Estados Unidos e Israel realizaron ataques contra Irán para abatir al líder supremo, Alí Jamenei.

Un usuario de Polymarket, identificado como “Magamyman”, ganó más de 500 mil dólares apostando a que EU atacaría antes de terminar febrero, 71 minutos antes de que fuera pública la noticia y cuando la probabilidad era de 17%, según Al Jazeera.

Un análisis de la empresa de criptoanálisis Bubblemaps identificó seis cuentas creadas en febrero que ganaron en conjunto 1.2 mdd apostando al ataque estadunidense en Irán.

También una investigación del Financial Times halló que durante los días previos a los bombardeos en Irán se detectaron 12 cuentas que, en conjunto, apostaron unos 68 mil dólares a que se produciría un ataque pocas horas después.

“Es una locura que esto sea legal”, escribió el senador demócrata Chris Murphy en Bluesky. “La gente del entorno de Trump está lucrando con la guerra y la muerte”.

“Obviamente, hay personas cercanas a Trump que, el viernes, sabían lo que iba a pasar el sábado, y es muy probable que quienes hicieron esas apuestas tuvieran información privilegiada”, añadió.

Pero los casos van más allá de Estados Unidos y de la administración Trump.

El Instituto Nobel investiga la filtración de manera “ilegal” del nombre de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, antes del anuncio oficial.

Durante la noche del 9 al 10 de octubre, día del anuncio, las probabilidades de que Machado obtuviera el premio se dispararon de 3.75% a cerca de 73% en Polymarket.

Otras apuestas que encendieron las alarmas fueron las que pronosticaron que Lady Gaga y Ricky Martin acompañarían a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl de este año.

El temor en Washington

El pasado 6 de marzo, los senadores demócratas Jeff Merkley (Oregón) y Amy Klobuchar (Minnesota) presentaron un proyecto de ley para acabar con la corrupción en el mercado de predicción, que prohibiría al presidente, al vicepresidente, a los miembros del Congreso y a otros funcionarios públicos hacer este tipo de apuestas.

“Las apuestas estratégicamente programadas en los mercados de predicción tienen un inconfundible tufillo a corrupción”, declaró Merkley.

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha pedido una regulación estatal y que los mercados de predicciones se regulen como las empresas de apuestas deportivas.

Incluso el republicano Mick Mulvaney, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca durante la primera administración de Trump, lanzó la coalición Gambling Is Not Investing, abogando por una regulación de los mercados de predicción.

Mientras que el gobernador de Utah —donde las apuestas deportivas son ilegales— Spencer Cox, ha presionado para prohibir por completo los mercados de predicciones.

En febrero, un grupo de 21 senadores demócratas liderados por el senador Adam Schiff de California, ya había escrito una carta al presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Mike Selig, pidiendo una mayor regulación de la industria.

Un mercado opaco

Investigar las operaciones en Polymarket —que comparte el liderazgo del sector con Kalshi—, es extremadamente complicado ya que permite apostar de forma anónima y con criptomonedas.

En cambio, Kalshi, el único mercado de predicciones regulado en Estados Unidos, requiere la identificación del usuario y está supervisado por la CFTC.

Polymarket ingresó al mercado estadunidense a finales del año pasado, pero sólo permite que los usuarios participen activamente en apuestas deportivas.

En teoría, no está presente en Estados Unidos, opera en el extranjero. Sin embargo, una investigación de CoinDesk en 2024 reveló que los estadunidenses eludían las restricciones de geolocalización mediante VPN.

Además, algunos expertos señalan que los mercados de predicción viven en una zona legal gris, donde no siempre está claro si las apuestas constituyen derivados financieros, juegos de azar o simples pronósticos.

En 2022, la plataforma enfrentó una prohibición de tres años por parte de la CFTC.

En noviembre de 2024, el FBI realizó una redada contra el fundador y director ejecutivo de Polymarket, Shayne Coplan, ante la preocupación de que los momios en su plataforma influyeron en los votos a favor de Trump en las presidenciales de ese año.

En julio de 2025, el Departamento de Justicia abandonó su investigación sobre Polymarket. Un mes después, Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, se unió al consejo asesor de Polymarket después de que su empresa de capital riesgo, 1789 Capital, invirtiera en la compañía.

Peter Thiel, un destacado aliado de Trump y cofundador de Palantir, también es inversor de Polymarket.

Riesgos geopolíticos

Agencias de inteligencia de todo el mundo ya están prestando atención a Polymarket para “anticipar mejor las amenazas a la seguridad nacional”, aseguró Alex Goldenberg, miembro del Centro Rutgers Miller, a The Atlantic.

Además de si los mercados de predicción permiten lucrar con guerras, crisis o decisiones políticas secretas, el debate también aborda la cuestión ética y moral.

Kalshi ya no permite mercados directamente vinculados con la muerte. La plataforma impide a los apostadores liquidar operaciones cuando el resultado de un evento termina en muerte, reembolsando las pérdidas netas a los usuarios.

Polymarket, en cambio, ha defendido en un comunicado que los mercados de predicción podrían brindarles a los usuarios “las respuestas que necesitaban de una manera que los noticieros de televisión o X no podían”.

Mientras tanto, sigue lanzando mercados sobre Venezuela, Cuba, Ucrania y Oriente Medio: ¿Cuándo las fuerzas de EU entrarán en Irán? ¿Cuándo Trump entregará misiles Tomahawk a Ucrania? ¿Cuándo EU derrocará el régimen en Cuba?