Sismo de magnitud 7.8 en Filipinas deja daños; hay alerta de tsunami

Un potente sismo de magnitud 7.8 en la región de Mindanao causó daños en Filipinas y activó una alerta por tsunami en el archipiélago.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor tuvo una profundidad de 35 kilómetros y ocurrió a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias.

Los expertos alertaron a la población sobre posibles réplicas, por lo que solicitaron seguir las instrucciones de las autoridades y las agencias de respuesta a desastres.

Alerta de tsunami

Autoridades de Filipinas pidieron a pobladores refugiarse en zonas elevadas ante el potencial riesgo de un tsunami.

Señalaron que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

"Los propietarios de embarcaciones en puertos, estuarios o aguas costeras poco profundas de las provincias mencionadas deben asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa. Mientras que las embarcaciones que ya se encuentren en alta mar durante este período deberán permanecer en aguas profundas hasta nuevo aviso", indicaron las autoridades filipinas.