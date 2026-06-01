Fausto Pretelin critica señalamientos de fraude tras comicios en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum es “muy irresponsable” al hablar de fraude en la elección presidencial de este domingo en Colombia, afirmó el internacionalista Fausto Pretelin, al asegurar que la jornada comicial en el país sudamericano fue limpia.

“Creo que como jefa de Estado, la presidenta de México sí debería tener mucha responsabilidad a la hora de mencionar la palabra fraude, porque en Colombia lo que ocurrió fue una jornada totalmente limpia (...). El hecho de mencionar la palabra fraude me parece muy irresponsable”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el internacionalista aclaró desde Bogotá, Colombia, que el preconteo, como llaman a los resultados preliminares de la elección, posteriormente “va a ser avalado por los jueces”.

Explicó que este preconteo “no está basado en encuestas de salida, es el conteo real, digamos, de los votos, pero posteriormente se tienen que despejar dudas o alguna anomalía que haya ocurrido en alguna casilla”.

Dijo que sería como el PREP que utiliza el Instituto Nacional Electoral, por lo que “históricamente no ha habido grandes variaciones entre lo que arroja el preconteo la noche electoral y posteriormente lo que dicen los jueces”.

En ese sentido, el especialista subrayó que el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria, “gana las elecciones y va a segunda vuelta con Iván Cepeda”, el próximo 21 de junio.

La primera vuelta de la elección presidencial en Colombia, expuso, dejó al descubierto el desgaste político del presidente Gustavo Petro y el crecimiento de una opción antisistema representada por Abelardo de la Espriella.

Fausto Pretelin, quien siguió de cerca la jornada electoral desde Bogotá, dijo que el avance del candidato De la Espriella hacia la segunda vuelta fue producto de una campaña que logró capitalizar el descontento ciudadano hacia la clase política tradicional.

“Se hablaba de un solo personaje, que es Abelardo de la Espriella, un outsider de la política, un personaje que está en contra del establishment, en contra del sistema político y de los partidos políticos”, explicó.

A juicio del especialista, la candidatura de De la Espriella se vio favorecida por los errores de sus adversarios y por el rechazo a la administración de Gustavo Petro, a la que calificó severamente. “El gobierno de Petro ha sido uno de los más corruptos de la historia”, afirmó.

Sobre el desempeño de Iván Cepeda, candidato respaldado por la izquierda colombiana, Pretelin consideró que cometió errores estratégicos durante la campaña. “Hizo una campaña demasiado soberbia. No quiso debatir, no quiso dar muchas entrevistas”, sostuvo. Según dijo, esa actitud provocó un castigo electoral entre sectores moderados del electorado. “Esa soberbia terminó por sancionarlo, por castigarlo”.

El internacionalista también interpretó la elección como una evaluación ciudadana del actual gobierno colombiano. “Para muchos esto es como un referéndum sobre el gobierno de Petro”, señaló, al tiempo que calificó como un fracaso la política de “paz total” impulsada por el mandatario.

Respecto a las declaraciones de Petro, quien cuestionó los resultados de la elección, Pretelin rechazó cualquier insinuación de fraude y defendió la legitimidad del proceso electoral.

“Toda la jornada electoral fue limpia”, afirmó. Asimismo, agregó que el sistema electoral colombiano es confiable y recordó que fue el mismo mecanismo que llevó a Petro a la Presidencia hace cuatro años.