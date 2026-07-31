Sheinbaum anuncia envío de otros dos barcos con víveres para Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este viernes salieron dos barcos de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria a Venezuela, por el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

“Dos barcos, hoy salen otros dos, de apoyo a Venezuela. Es lo que es el pueblo de México: solidario, fraterno. Y es lo que debe ser el gobierno: solidario, fraterno, siempre con nuestro pueblo, evidentemente, pero también con aquel que sufre”, indicó.

Sobre el agradecimiento que emitió el primer ministro de Ontario, en Canadá, Doug Ford, por el despliegue de 100 bomberos forestales mexicanos, quienes apoyan activamente en el combate de incendios en el norte de Ontario, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró positiva esta declaración del gobernador de Ontario, al considerar que “él había hecho hace tiempo declaraciones no muy buenas hacia México y ahora hay un reconocimiento por la solidaridad”.

La mandataria federal señaló que “más que socio estratégico, México es solidario con todos los países del mundo”.

“Cuando hubo los incendios en California, ahí estuvo la Comisión Nacional Forestal, los combatientes, y también la Secretaría Nacional de la Defensa, en el caso de inundaciones también estuvo personal del estado de Coahuila, en el caso de Texas”, destacó.