Senado de Estados Unidos confirma a Kevin Warsh como miembro de la Fed

El Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como gobernador de la Reserva Federal para un mandato de 14 años, un paso clave hacia su eventual sucesión de Jerome Powell como presidente del banco central.

La votación terminó 51-45, con el demócrata John Fetterman de Pensilvania sumándose a la mayoría republicana. El Senado inició además el proceso para confirmar a Warsh en un mandato simultáneo de cuatro años como presidente de la Fed, con una votación de clausura prevista tan pronto como el miércoles. El mandato de Powell concluye el viernes.

Warsh, abogado, financiero y exgobernador de la Fed, se perfila para dirigir la institución en un momento en que su independencia enfrenta presiones del gobierno de Donald Trump, que exige recortes en las tasas de interés.

Entre los intentos de Trump por influir en la Fed figuran el proceso para destituir a la gobernadora Lisa Cook, actualmente en la Corte Suprema, y el respaldo a una investigación del Departamento de Justicia sobre Powell, que un juez federal calificó de pretexto para forzar su renuncia o un cambio en la política monetaria. Aunque la investigación fue archivada, fiscales en Washington han advertido que podría reabrirse.

Powell planea permanecer como gobernador tras dejar la presidencia, en respuesta a lo que describió como “una serie de ataques legales contra la Fed que amenazan nuestra capacidad de llevar a cabo la política monetaria sin presiones políticas”.

Asegura un cambio en la Fed durante su administración

Por su parte, Warsh ha prometido un “cambio de régimen” en la Fed, con mayor coordinación con el Departamento del Tesoro y el gobierno de Trump en políticas no monetarias, además de un balance más reducido que, según él, permitiría tasas más bajas.

La inflación, impulsada por el alza del petróleo desde el inicio de la guerra con Irán, ha reducido las expectativas de recortes de tasas este año. Los mercados financieros estiman una probabilidad de uno entre tres de que se produzca un aumento en diciembre. Actualmente, el rango objetivo de la Fed para los costos de financiación a corto plazo se sitúa entre 3,50% y 3,75%.

El presidente de la Fed cuenta con uno de los 12 votos del Comité Federal de Mercado Abierto, responsable de fijar las tasas de interés, y es una de las 19 voces en la mesa de decisiones de política monetaria. La próxima reunión de la Fed, que probablemente será la primera presidida por Warsh, está programada para los días 16 y 17 de junio.

Con información de Reuters.