Putin asegura que Rusia desplegará nuevo misil nuclear Sarmat este año

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este martes que Rusia desplegará a finales de año su nuevo misil nuclear estratégico Sarmat, al que calificó como “el más poderoso del mundo”.

El arma, diseñada para portar ojivas nucleares capaces de alcanzar objetivos a miles de kilómetros en Estados Unidos o Europa, llega tras años de retrasos y dificultades técnicas. En su intervención televisada, Putin aseguró que la potencia de la ojiva es más de cuatro veces superior a la de cualquier misil occidental y que su alcance supera los 35.000 kilómetros.

“Puede penetrar todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y futuros”, afirmó.

Expertos de seguridad occidentales sostienen que el mandatario ha exagerado las capacidades de algunas armas de nueva generación, dentro del programa de modernización militar anunciado en 2018. El Sarmat ha tenido fallos previos: una prueba en septiembre de 2024 dejó un gran cráter en el silo de lanzamiento, según analistas.

La televisión estatal mostró al comandante de las fuerzas de misiles estratégicos, Sergei Karakayev, informando a Putin sobre lo que describió como un lanzamiento exitoso del Sarmat.

El despliegue de lanzadores con este sistema incrementará de manera significativa las capacidades de combate de las fuerzas nucleares estratégicas terrestres, garantizando la destrucción de objetivos y fortaleciendo la disuasión”, declaró.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, Putin ha reiterado en múltiples ocasiones la magnitud del arsenal nuclear ruso, en mensajes que Occidente interpreta como intentos de disuadir una intervención más contundente en apoyo a Kiev.

Rusia y Ucrania continúan bajo ataque pese a alto al fuego

Rusia y Ucrania informaron el lunes de enfrentamientos a lo largo de la extensa línea del frente, pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos. Ambas partes se acusaron mutuamente de lanzar ataques con drones y artillería.

El acuerdo de tregua, alcanzado el viernes bajo la iniciativa de paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, establecía un cese de hostilidades entre el 9 y el 11 de mayo, tras más de cuatro años de guerra desde la invasión rusa de 2022. Aunque Trump expresó su deseo de que la tregua se prolongara, el domingo ya se percibían tensiones, con acusaciones cruzadas de violaciones.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que Moscú había evitado ataques aéreos y con misiles de gran escala, pero continuaba con ofensivas en distintos puntos de la línea de 1.200 kilómetros, donde las fuerzas rusas avanzan. Aseguró que las tropas ucranianas respondían y defendían sus posiciones.

Por su parte, medios estatales rusos informaron que el Ministerio de Defensa contabilizó 23.802 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania desde su inicio, y que las fuerzas rusas habían respondido a ataques contra lanzacohetes, artillería y bases de drones. En la región rusa de Belgorod, un ataque ucraniano dejó un muerto y tres heridos, según la agencia TASS.

El Estado Mayor ucraniano reportó 180 enfrentamientos en las últimas 24 horas, con el uso de drones “kamikaze” y artillería por parte de Rusia contra asentamientos y posiciones militares. En su informe vespertino, añadió que se habían registrado 38 nuevos asaltos rusos y continuaban los bombardeos en zonas fronterizas. Gobernadores regionales ucranianos informaron de al menos tres fallecidos en Zaporiyia y Jersón durante ese mismo periodo.

El sábado, Vladimir Putin declaró que consideraba que la guerra estaba próxima a concluir y se mostró dispuesto a negociar nuevos acuerdos de seguridad en Europa, mencionando al ex canciller alemán Gerhard Schröder como su interlocutor preferido. Sin embargo, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunidos el lunes en Bruselas, rechazaron la propuesta y expresaron dudas sobre la voluntad real de Rusia de negociar de buena fe.

Con información de Reuters.