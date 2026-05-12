Irán da ultimátum a Estados Unidos para que acepte su contrapropuesta de paz

El principal negociador iraní instó a Estados Unidos a aceptar la contrapropuesta de Teherán para poner fin a la guerra, después de que el presidente Donald Trump advirtiera que la tregua atraviesa un momento crítico.

El conflicto, iniciado hace más de dos meses con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo por sus repercusiones económicas, pese al alto el fuego vigente desde el 8 de abril. Ambas partes se niegan a ceder y amenazan con retomar los combates, aunque ninguna parece dispuesta a volver a una guerra abierta.

Mohamad Baqer Qalibaf, negociador iraní, escribió en X: “No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”. Añadió que cuanto más tarde Washington en aceptar la propuesta, “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”.

En Estados Unidos, la inflación de abril alcanzó su nivel más alto en tres años, presionando al gobierno en pleno año electoral. El Pentágono informó que el costo de la guerra con Irán se aproxima a los 29.000 millones de dólares, unos 4.000 millones más que lo estimado dos semanas atrás.

Programa nuclear iraní nuevamente sobre la mesa

Según medios, la propuesta estadounidense incluía un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

La respuesta de Teherán exige el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la liberación de activos iraníes congelados. Trump calificó la contrapropuesta como “totalmente inaceptable” y reiteró que la tregua está en estado crítico.

La tensión verbal preocupa a los iraníes. “Intentamos aferrarnos a cualquier cosa que pueda ayudarnos a sobrevivir. El futuro es muy incierto y vivimos al día”, dijo Maryam, pintora de 43 años en Teherán, a la AFP.

El portavoz de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní advirtió a Estados Unidos ese mismo día contra cualquier ataque a buques en aguas del Golfo, afirmando que la moderación de Irán había terminado. AFP

La reacción de Trump provocó un repunte del precio del petróleo, que se mantiene por encima de los 100 dólares, y complicó las expectativas de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, donde Irán ha restringido el tráfico marítimo e impuesto peajes.

Washington considera “inaceptable” que Teherán controle el paso, por el que circulaba una quinta parte del petróleo y gas mundial. Trump declaró a Fox News que evalúa reactivar una operación para escoltar buques a través del estrecho, aunque aún no ha decidido.

Se espera que Trump presione a China

Los mercados siguen atentos al viaje de Trump a Pekín, previsto para el miércoles, donde se reunirá con Xi Jinping. Irán observa de cerca la visita, dado que China es uno de los principales compradores de su petróleo. La guerra también ha generado escasez global de fertilizantes, amenazando el suministro de alimentos para millones de personas.

En Líbano, los combates entre Israel y Hezbolá continúan pese al alto el fuego declarado el 17 de abril. Dos socorristas murieron este martes en un bombardeo israelí en el sur del país.

La primera respuesta de Irán al rechazo de Trump ha llegado igualmente desde fuentes oficiales bajo condición de anonimato a la agencia semioficial Tasnim. Foto: Reuters

Las autoridades locales contabilizan cerca de 380 muertos desde el inicio de la tregua y más de 2.800 desde que el país fue arrastrado al conflicto el 2 de marzo.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, reafirmó su postura: “No nos rendiremos y seguiremos defendiendo Líbano y a su pueblo… No abandonaremos el campo de batalla y lo convertiremos en un infierno para Israel”.

Con información de AFP.