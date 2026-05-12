Fiscalía de Colombia no suspenderá órdenes de captura contra narcos tras solicitud del Petro

La Fiscalía de Colombia informó que no suspenderá las órdenes de captura contra el máximo jefe del principal cartel de narcotráfico del país y otros 28 integrantes, pese a la solicitud del gobierno del presidente Gustavo Petro, que mantiene negociaciones de paz con el grupo.

A finales de abril, el Ejecutivo pidió la suspensión de las detenciones e incluyó entre los beneficiados a Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, líder del Clan del Golfo, organización considerada terrorista por Estados Unidos.

Desde hace ocho meses, el Clan adelanta conversaciones en Catar para su desarme, dentro de la política de “paz total” impulsada por Petro, que busca la desmovilización de todos los grupos armados mediante el diálogo. Sin embargo, a tres meses de concluir su mandato, los avances de esa estrategia son limitados.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que no accederá a detener las órdenes de captura hasta contar con “información suficiente y verificable” que confirme el cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz.

El ente judicial recordó además que “Chiquito Malo” tiene vigente una orden de extradición hacia Estados Unidos, aprobada por una corte colombiana, cuya ejecución depende de la autorización final del gobierno.

El abogado del Clan del Golfo manifestó a finales de abril que veía “imposible” alcanzar un acuerdo de paz antes de la salida de Petro del poder el próximo 7 de agosto.

De origen paramilitar, el Clan del Golfo controla gran parte del tráfico de cocaína producida en Colombia, el mayor exportador mundial de esa droga.

Con información de AFP.