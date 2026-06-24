Un segundo sismo en Venezuela colapsa edificios; esta vez de magnitud 7.5 | VIDEOS 

A penas unos minutos después de que un sismo de 7.1 sacudiera a Venezuela, un segundo terremoto volvió a asolar el país, esta vez de 7.5.

"Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre sea de gran alcance", afirmó el USGS, con una estimación inicial del número de fallecidos que podría situarse entre 10 mil y 100 mil.

Según el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los inmuebles que se derrumbaron. "Tenemos algunos lesionados, edificios colapsados", dijo.

De acuerdo con los especialistas, la secuencia de movimientos telúricos son especialmente destructivas y mortales - como en el caso de los sismos de 7.8 y 7.5 en Turquía en febrero de 2023.

Videos compartidos en redes sociales muestran grandes edificios residenciales completamente colapsados. Otros dan cuenta de los servicios de protección civil venezolanos desplegándose en las calles de Caracas.

Este terremoto fue el segundo evento de un doblete. El sismo principal de magnitud 7,5 fue precedido 39 segundos antes por un sismo precursor de magnitud 7.2", indicó el USGS, al actualizar una evaluación anterior que cifró en 7.1 la magnitud del primero.

Escenas compartidas por los residentes muestran a equipos de emergencia trepando por las ruinas de un edificio derrumbado en la capital al caer la noche.

Los temblores, que provocaron el derrumbe de edificios en Caracas y se sintieron en la vecina Colombia, se produjeron con un minuto de diferencia, en lugares separados por unos 45 kilómetros y a distintas profundidades, indicaron los datos del USGS.

El primer sismo sacudió el norte y el centro de Venezuela el miércoles. También provocó el derrumbe de casas y edificios en Caracas, pero las autoridades no entregaron inmediatamente un reporte de heridos o fallecidos.

Muchos venezolanos se encontraban en sus casas cuando ocurrió el terremoto, celebrando un feriado por una victoria militar de 1821, que aseguró la independencia de Venezuela de España.

De acuerdo con los videos y los primeros testimonios recabados, hubo escenas de pánico en la ciudad, por ejemplo en un centro comercial muy concurrido de ese mismo barrio.. El piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

Venezuela se encuentra en una región tectónica sísmicamente activa donde la placa del Caribe choca con la placa sudamericana.

Los residentes de la capital, que ya se vio sacudida por un mortal sismo de magnitud 6.3 en 1967, se apresuraron a evacuar mientras los edificios se sacudían.

Según videos de testigos de Reuters, había camiones de bomberos en las calles de Caracas y las fachadas de algunos edificios habían sufrido daños importantes.

Muchos residentes de Caracas se quedaron sin electricidad o sin servicio de internet inmediatamente después del sismo.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto.

Las islas situadas frente a la costa de Venezuela —Aruba, Curazao y Bonaire— también podrían verse afectadas por olas peligrosas, agregó la agencia estadounidense.