Fuerte sismo de 7.1 de magnitud sacude Venezuela | VIDEOS

Un sismo de magnitud 7.1 sacudió este miércoles a Venezuela, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y causó escenas de pánico en Caracas, según periodistas de la AFP.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al oeste de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 22:04 GMT, según información preliminar del USGS en X.

Según el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los inmuebles que se derrumbaron. "Tenemos algunos lesionados, edificios colapsados", dijo.

"Se vieron escenas de pánico en un centro comercial en Caracas", reportó una periodista de la AFP en Venezuela.

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en el barrio de Altamira. Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", decía uno de ellos, al caer la noche.

Decenas de personas salieron de los edificios en la capital venezolana y esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, contaron testigos.

Otro venezolano informó contó:

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco.

Distintos videos muestran a decenas de venezolanos en las calles observando como los edificios se agitan en medio de terremoto.

Una de las grabaciones más virales muestra el momento en que comenzó el movimiento telúrico en el Estadio Universitario de Caracas, mientras se llevaba a cabo un juego de béisbol.

En un centro comercial muy concurrido del barrio de Altamira, el piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

Los residentes de Caracas se apresuraron a evacuar los edificios mientras el sismo los sacudía. Un testigo dijo a Reuters que se habían formado grietas en un costado de su edificio. Poco después se fue la luz, añadió el testigo.

Este temblor fue horrible hasta peor que el de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en Caracas). El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía", dijo María Romero, un pensionada de 80 años que vive en el sur de Caracas.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto.

Las islas situadas frente a la costa de Venezuela —Aruba, Curazao y Bonaire— también podrían verse afectadas por olas peligrosas, agregó la agencia estadounidense.

Poco después del terremoto, los venezolanos comenzaron a compartir imágenes de edificios agrietados o por completo colapsados. El gobierno y las televisoras informaron que las acciones de rescate ya habían sido puestas en marcha.

Has ahora se desconoce la cifra de posibles víctimas o daños a infraestructura crítica de Venezuela.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

Se sintió hasta Colombia

Carmen Guédez, de 69 años, estaba en la habitación de una hermana en cama cuando empezó a temblar.

"Fue subiendo de intensidad", dijo a la AFP esta administradora que vive en un barrio de clase media ubicado en las montañas de Caracas. "Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo".

"Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle", agregó.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997 y el de Caracas en 1967.

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó en un primer momento que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.