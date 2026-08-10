EU vende como chatarra dos buques  incautados tras incursión en Venezuela

Por Lisa Baertlein

El Gobierno de Estados Unidos vendió como chatarra dos petroleros sujetos a sanciones que fueron incautados en los días posteriores a la incursión de Washington en Venezuela, informó Lloyd's List el lunes.

Según el informe, la empresa de reciclaje de buques Global Marketing Systems, con sede en Dubái, adquirió los petroleros el mes pasado por una suma no revelada.

La venta incluyó el Era, que anteriormente operaba como Marinera y Bella 1, y el Lileo, que antes navegaba como Galileo y Verónica, según el informe. Los petroleros serán desguazados en India.

El Gobierno de Estados Unidos nos los ha vendido y existía una orden judicial que autorizaba las ventas, pero hay algunas complicaciones, entre ellas el hecho de que no estábamos del todo seguros de quiénes eran sus anteriores propietarios", declaró a Lloyd's List el director ejecutivo de GMS, Anil Sharma.

GMS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

La Guardia Costera de Estados Unidos y las fuerzas especiales militares incautaron el Era, de bandera rusa, en enero en aguas al sur de Islandia, poniendo fin a una persecución de varias semanas a través del Atlántico. El buque había logrado eludir previamente un bloqueo estadounidense en el Caribe destinado a detener las exportaciones de petróleo de Venezuela.

Washington afirmó entonces que el "Era" se había utilizado para transportar petróleo sujeto a sanciones procedente de Venezuela e Irán.

Estados Unidos también incautó en enero, en el mar Caribe, el buque de bandera rusa ahora conocido como Lileo. Ese petrolero estaba sujeto a las sanciones estadunidenses contra Rusia.

EEUU incautó hasta diez petroleros tras su acción militar en Venezuela. Los buques sancionados suelen cambiar de nombre para eludir la detección.

Contexto

La venta para desguace de Era y Lileo muestra una consecuencia poco habitual de las incautaciones marítimas vinculadas al régimen de sanciones de Estados Unidos: activos que Washington considera relacionados con el comercio de petróleo sancionado terminan convertidos en chatarra tras pasar por un proceso judicial de disposición.

El caso también ilustra la dificultad de rastrear la propiedad y el historial operativo de estos buques. Los petroleros utilizados para transportar cargamentos sujetos a sanciones pueden operar con múltiples nombres, banderas y estructuras societarias, lo que complica determinar a sus propietarios efectivos y establecer la trazabilidad de sus operaciones.

La actuación estadunidense se inscribe en una política más amplia de aplicación de sanciones contra las exportaciones petroleras de Venezuela, Irán y Rusia, mediante la identificación, inmovilización e incautación de embarcaciones y cargamentos. La disposición de los activos requiere, sin embargo, autorización judicial cuando existen reclamaciones sobre la propiedad o sobre los derechos de terceros.

Según la información citada por Reuters, GMS prevé enviar ambos buques a India para su desguace, aunque no se ha divulgado el precio de la operación. Tampoco se ha informado públicamente de quiénes eran los propietarios finales de las embarcaciones antes de las incautaciones.